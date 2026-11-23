Le torri medievali illuminate, il grande albero in Piazza Duomo e un ricco programma di eventi che intrecciano spettacolo, musica, arte e patrimonio culturale. Dal 29 novembre al 31 gennaio 2027 San Gimignano sarà animata dalla rassegna “Accade d’Inverno – Natale tra le torri 2026”, che accompagnerà la città durante le festività trasformando il centro storico Patrimonio mondiale UNESCO e altre zone del territorio in un suggestivo scenario artistico e culturale diffuso. Per oltre due mesi piazze, musei, pievi e palazzi storici ospiteranno appuntamenti rivolti a pubblici diversi e di tutte le età, dai bambini agli adulti, grazie a un programma pensato per valorizzare San Gimignano anche come destinazione invernale e offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire la città e il suo patrimonio culturale in un’atmosfera più raccolta, lontana dai periodi di maggiore affluenza.

“Accade d’Inverno – Natale tra le torri 2026” si aprirà domenica 29 novembre alle ore 17, con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo, delle luminarie e delle torri accompagnata da uno spettacolo di danza. L’appuntamento sarà il momento simbolico che darà inizio alla rassegna di eventi e che ridisegnerà con la luce uno dei profili medievali più riconoscibili al mondo.

Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo del programma organizzato per le feste figura ancora “La città dei bambini e delle bambine”, il festival di teatro per le famiglie che dal 2 al 6 dicembre coinvolgerà scuole, nidi d’infanzia e spazi cittadini. Letture, rappresentazioni e altre attività trasformeranno San Gimignano in una città osservata e vissuta attraverso lo sguardo dei più piccoli, rendendo il teatro un’occasione di incontro, crescita e partecipazione. Gli eventi a misura di bambino continueranno sabato 12 e domenica 13 dicembre con la terza edizione di ‘Bricks tra le torri’ nella Sala della Cancelleria in Via San Matteo. Qui migliaia di mattoncini Lego e Lego Duplo accoglieranno i bambini, che per due giorni potranno divertirsi a costruire nelle aree di gioco libero, partecipare al laboratorio di Minecraft e a gare di velocità, ammirare creazioni e set Lego originali. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Toscanabricks, il Lego Users Group della Toscana.

Il programma natalizio accenderà i riflettori anche sul patrimonio storico e artistico della città. Sabato 12 dicembre, in occasione del 36esimo anniversario dell’iscrizione del centro storico di San Gimignano nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO, la Sala di Dante ospiterà la presentazione del libro di Marco Marino “Il lato nascosto della città medievale”. L’appuntamento sarà dedicato alla conoscenza e alla rilettura della storia urbana di San Gimignano a partire dai suoi luoghi meno visibili e conosciuti. Un altro filo conduttore della rassegna sarà l’ottavo centenario della morte di San Francesco, a cui saranno dedicati quattro appuntamenti fra concerti e convegni per ricordarne l’eredità culturale e spirituale.

La sera del 31 dicembre si rinnoverà l’appuntamento con “San Silvestro tra le torri”, la festa diffusa che anche quest’anno coinvolgerà tutto il centro storico per salutare l’arrivo del 2027 sotto le torri illuminate in uno scenario unico. “Accade d’Inverno – Natale tra le Torri 2026” proseguirà fino al 31 gennaio 2027, giorno dedicato al patrono San Geminiano, accompagnando cittadini e visitatori con numerosi appuntamenti fra musica, arte, cultura e animazione per tutte le età.

Fino al 28 febbraio 2027, inoltre, sarà possibile visitare la mostra “L’Altra Galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano”, allestita dallo scorso luglio nel Complesso Museale di Santa Chiara. L’esposizione racconta una San Gimignano meno nota e altrettanto affascinante attraverso quasi 90 opere fra bronzi, maioliche, dipinti, grafiche e disegni comprese tra la seconda metà del Quattrocento e la fine del Novecento, perlopiù inedite e mai esposte, provenienti da recenti acquisizioni e donazioni e dai depositi dei Musei Civici. La mostra è promossa dai Musei Civici di San Gimignano e da Opera Laboratori, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, la Fondazione Musei Senesi e la Rete del Contemporaneo in Toscana. Conta inoltre sul patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena ed è aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.sangimignanomusei.it.