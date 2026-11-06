San Gimignano, lavori nei parcheggi di Baccanella

Prenderanno il via lunedì 9 novembre i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dei parcheggi comunali e della viabilità di Baccanella, a San Gimignano, per un totale di 210 mila euro di quadro tecnico economico. Gli interventi sono programmati fino al 30 novembre e saranno eseguiti in più fasi per consentire lo svolgimento delle opere e limitare, per quanto possibile, i disagi alla circolazione e alla sosta. Per garantire la sicurezza durante gli interventi, il Comune di San Gimignano ha disposto con un’ordinanza l’istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta nelle aree interessate dal cantiere, secondo un calendario che seguirà l’avanzamento degli interventi.

Il calendario dei lavori e le modifiche alla viabilità. La prima fase è prevista da lunedì 9 a giovedì 12 novembre e interesserà l’area di sosta riservata agli autorizzati dove è collocato il nuovo checkpoint. In questa zona il divieto di sosta e transito sarà in vigore dalle ore 7 del 9 novembre alle ore 20 del 12 novembre. La seconda fase, in programma da venerdì 13 a giovedì 19 novembre, riguarderà l’area di sosta riservata agli autorizzati situata nella parte finale del parcheggio, dopo i bagni pubblici nella cosiddetta “curva di Manetto”. Le limitazioni saranno attive dalle ore 7 del 13 novembre alle ore 20 del 19 novembre. L’ultima fase, da venerdì 20 a lunedì 30 novembre, coinvolgerà l’area di sosta centrale regolamentata a disco orario e il parcheggio riservato ai residenti. In questo caso i divieti saranno in vigore dalle ore 7 del 20 novembre alle ore 20 del 30 novembre. Durante l’esecuzione dei lavori sarà garantita una viabilità alternativa che consentirà di utilizzare alcuni stalli di sosta nelle porzioni dei parcheggi non interessate dagli interventi.

Informazioni ai residenti e sicurezza. Le limitazioni sono previste per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli al servizio delle persone con disabilità, e resteranno in vigore nelle rispettive aree fino al completamento degli interventi, qualora questi dovessero protrarsi oltre le date indicate. Il transito dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia sarà sempre garantito. L’amministrazione comunale invita cittadini, residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni previste, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e ridurre i disagi per gli utenti dei parcheggi.