Poggibonsi cresce come destinazione turistica

Poggibonsi continua a crescere come destinazione turistica. I dati dell’Ambito turistico, relativi ai primi sette mesi del 2026 e confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziano un incremento significativo dei flussi: +17% negli arrivi e +10,8% nelle presenze.

“Una crescita importante, che conferma il trend positivo degli ultimi anni e che ci spinge ad andare avanti sul percorso avviato. Sono flussi che si legano a tanti fattori diversi – dichiara la sindaca Susanna Cenni – La posizione strategica, il patrimonio culturale e paesaggistico, il distretto produttivo, la presenza di presidi sanitari importanti, sono tutti elementi da tenere insieme. Parliamo di un asse strategico per tutto il territorio sul quale intendiamo continuare a lavorare sempre in sinergia e facendo squadra con gli operatori, le associazioni e tutti i soggetti coinvolti”.

I dati nel dettaglio. Nei primi sette mesi del 2026 si passa dai 50.578 arrivi del 2025 ai 59.159 del 2026 e da 118.510 a 131.326 presenze. Una crescita che coinvolge sia il mercato italiano sia quello internazionale, con una dinamica particolarmente positiva della componente nazionale. L’analisi dei flussi evidenzia il ruolo trainante del comparto alberghiero, che registra un incremento del 24,2% negli arrivi e del 20,6% nelle presenze. Crescono anche le locazioni turistiche, mentre si rileva una moderata flessione nell’extralberghiero tradizionale come nella permanenza media. I dati sono particolarmente significativi anche alla luce di una copertura delle strutture ricettive attualmente inferiore rispetto all’anno precedente. Si tratta di dati quindi che non sono ancora consolidati ma che danno un segnale chiaramente positivo che lascia prevedere un movimento ancora superiore.

“Sono dati importanti soprattutto perché c’è una crescita costante negli anni”, dice l’assessore allo sviluppo economico Lisa Valiani. Nel 2025 Poggibonsi ha registrato complessivamente 101.097 arrivi e 225.626 presenze, con incrementi del 7,6% e del 16% rispetto all’anno prima. “La nostra città – dice – rafforza gradualmente la propria capacità di attrarre flussi turistici confermandosi sempre più come driver all’interno dello stesso Ambito turistico. C’è un lavoro avviato e che prosegue con tante azioni come la promozione del turismo lento e del tracciato della Fondovalle Poggiobonizio, variante Francigena, che sarà nuovamente al centro di un convegno di approfondimento. Abbiamo l’Archeodromo completato e un importante patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico da promuovere e valorizzare, insieme al lavoro sulla promozione digitale e alla progettazione del portale Visit Poggibonsi. Grazie alla Pro Loco, alle associazioni e a tutti i partner che, con il loro contributo, partecipano al raggiungimento di questi risultati. Il percorso prosegue con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’attrattività turistica della città”.