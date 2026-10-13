Turismo nel Senese, a Sinalunga un incontro sulle nuove tendenze

Per il settore ricettivo ottobre vale ormai più di luglio? Quanto conta davvero il turismo “slow” nel nostro territorio? Che novità emergono tra le preferenze dei visitatori, e quanto è difficile assecondarle? Sono alcuni delle domande in vista per il prossimo appuntamento di Aperidee, gli assaggi di futuro prima di cena allestiti da Confesercenti nei bar della provincia di Siena. “Clima turismo – come cambia il cielo dell’ospitalità” è il tema della conversazione con degustazione in programma mercoledì 21 ottobre al Sugar bar di Sinalunga: com’è abituale per il format, per stimolarla interverranno portatori di esperienze eterogenee e legate a vario titolo al tema. Da Cosimo di Montefrancesco (docente dell’Università di Siena e coordinatore del progetto Sole nel piatto per la ristorazione sostenibile; Antonio Munafò, albergatore e Presidente di Assohotel Siena; Giulia Raffaelli, guida turistica; Francesco Fasano, docente dell’IIS Bandini di Siena ed osservatore di riqualificazioni climatiche; Filippo Grassi, Presidente di Assoturismo Siena.

Insieme al pubblico. affronteranno a ruota libera le nuove tendenze che stanno caratterizzando un dei settori cardine per il territorio senese: dalle variazioni nei periodi preferenziali per visitarlo alle sollecitazioni che arrivano dall’intelligenza artificiale. L’appuntamento seguirà di pochi giorni la fiera di settore TTG, meta anche quest’anno di molti operatori attivi in provincia di Siena. Per favorire l’approccio informale al tema, Sugar bar curerà anche alcuni assaggi di tipicità drink&food in stile Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

L’ingresso ad Aperidee sarà libero all’ora dell’aperitivo, dalle ore 18, fino ad esaurimento posti con prenotazione consigliata: dettagli su www.aperidee.it