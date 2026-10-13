Beko, avviato il percorso per la cessione a Leonardo: l’ottimismo, gli spazi ancora disponibili e il ruolo della Regione

Da qualche giorno si è aperta una nuova prospettiva per il futuro dello stabilimento Beko di Siena. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato l’avvio del percorso per la cessione del sito all’azienda Leonardo. Un passaggio importante per un’area produttiva che si estende su circa 46 mila metri quadrati e che potrebbe tornare a rappresentare un’opportunità per l’occupazione e lo sviluppo industriale del territorio.

Il percorso è ancora nelle fasi iniziali, è necessario andare con i piedi di piombo e i tempi non saranno necessariamente brevi. Restano da definire infatti diversi aspetti, a partire dalle modalità con cui Leonardo potrebbe intervenire, direttamente oppure attraverso aziende collegate. La dimensione dello stabilimento lascia inoltre aperta la possibilità di accogliere altre realtà produttive, ampliando le prospettive di riutilizzo dell’intero complesso.

Un percorso che è dunque nella sua fase iniziale, ma che è stato fortemente voluto dal Comune di Siena e dal Governo, con il contributo determinante di Francesco Michelotti, tra i maggiori fautori della “soluzione Leonardo”. L’impegno del Governo e l’interesse di Leonardo rappresentano elementi che alimentano un cauto ottimismo, pur nella consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga.

Resta da chiarire anche quello che potrà essere il contributo della Regione Toscana. Un eventuale sostegno potrebbe rivelarsi importante soprattutto sul fronte della formazione professionale, attraverso risorse destinate ad accompagnare i lavoratori verso le nuove mansioni richieste dal futuro insediamento. Il presidente Eugenio Giani come intenderà muoversi se il percorso dovesse proseguire come molti sperano? Potrebbe presentare la Regione stessa anche un altro investitore interessato a una parte del fabbricato considerata la vastità dell’area? I sindacati hanno chiesto chiarezza su investimenti, tempi e garanzie occupazionali, ma anche interventi specifici per favorire la riqualificazione delle competenze e agevolare il reinserimento occupazionale, tutti temi caldi una volta sistemati i primi tasselli.

La partita è dunque appena cominciata. Serviranno ulteriori passaggi, chiarimenti e impegni per trasformare l’ipotesi in un progetto industriale definito. L’avvio del percorso con Leonardo apre però uno spiraglio significativo: l’obiettivo è restituire prospettive allo stabilimento senese, valorizzarne gli spazi e creare nuove opportunità per il territorio.