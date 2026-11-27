“Parliamoci chiaro: il Governo in tutti questi anni non ha fatto nulla per Siena e nemmeno per il raddoppio Siena-Poggibonsi, che è competenza nazionale. E l’Amministrazione comunale non può più limitarsi a prenderne atto.”

È durissimo il consigliere comunale di Siena del PD Alessandro Masi dopo il dibattito in Consiglio sulla sua interrogazione sul collegamento ferroviario Siena-Firenze.

“L’amministrazione Fabio ha perso cinque anni senza porsi l’obbiettivo di agganciare Siena con la ferrovia alle infrastrutture strategiche. Così si fa un danno ai pendolari, al turismo ed alla competitività della città.

Non è la Regione il problema. La Regione la sua parte la sta facendo, ed è già una priorità per la Toscana grazie al lavoro dei consiglieri regionali. Il problema è a Roma. Da anni si parla, si studia, si rinvia. Ma un euro di finanziamento per il raddoppio, ad oggi, non si è visto.

E non è più accettabile che l’Amministrazione si nasconda dietro l’alibi dello studio che non consente la finanziabilità. Lo studio è maturo, è in fase avanzata. Quello che manca è la volontà politica del Governo.”

Masi ricorda il mandato preciso dato dal Consiglio comunale al sindaco Nicoletta Fabio: consolidare il rapporto con il Ministero delle Infrastrutture.

“Quel mandato non è stato onorato fino in fondo. Ci è stato detto che c’è un rapporto con la Regione e un’interlocuzione tramite un parlamentare. Non basta. Serve un’azione politica diretta, insistente, quotidiana verso il Governo. Serve perorare, e se serve petulare.

In questo Consiglio sono emerse due urgenze da portare a Roma: rassicurazioni formali su Beko con Leonardo e il raddoppio Siena-Poggibonsi. Oltre alla priorità di formalizzare l’integrità di MPS. Su tutte e tre, il Governo non può continuare a tacere.

La verità è semplice: non possiamo accettare che il XXI secolo si fermi a Poggibonsi e non arrivi a Siena. Non possiamo accettare che Siena, capoluogo di provincia, resti l’unica città toscana senza un collegamento ferroviario veloce e moderno con Firenze.

Intanto si stabilisca un fondo di bilancio. Intanto il Governo metta il raddoppio tra le priorità nazionali, con soldi veri e tempi certi. Poi si perfezioneranno tutti gli studi che si vogliono.

Il momento è adesso – conclude Alessandro Masi -. Questo obiettivo politico deve diventare un traguardo amministrativo nazionale. È la Città intera, non solo il Consiglio comunale, a chiedere il collegamento veloce e moderno con Firenze e con il resto del mondo. Chi governa a Roma e chi governa a Siena deve assumersi le sue responsabilità, ora.”