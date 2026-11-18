Fratelli d’Italia continua la sua battaglia per il mantenimento del punto nascite all’ospedale di Campostaggia. A sostegno di questa posizione intervengono l’onorevole Francesco Michelotti e il consigliere regionale Enrico Tucci, che ha già annunciato la propria adesione e presenza alla manifestazione dei sindaci della Valdelsa, in programma sabato prossimo, 21 novembre, di fronte al nosocomio.

“Proseguendo il lavoro parlamentare della Commissione Affari Sociali e quella sul Percorso Punti Nascite, più volte sollecitata da atti di Fratelli d’Italia che mirano a una revisione dinamica e funzionale dei parametri attuali che determinano la chiusura o il mantenimento dei punti nascite in Italia, formuliamo una proposta semplice: una moratoria di un anno per permettere l’elaborazione di parametri più aderenti alla situazione nazionale delle nascite, per giungere al mantenimento di strutture come quelle di Campostaggia” spiegano gli esponenti FdI.

“Sono disponibile a farmi promotore di una proposta di legge condivisa anche dalle opposizioni per abbassare le attuali soglie delle nascite, ne ho parlato al Presidente Giani” aggiunge Michelotti.

“Alla luce anche di un sopralluogo e di un monitoraggio continuo dei fatti – proseguono Michelotti e Tucci – crediamo che la situazione del punto nascite di Campostaggia meriti un approfondimento particolare, parallelo a una verifica generale dei parametri fissati da una normativa risalente al 2010 e poi adottata universalmente col DM 70/2015, un anno in cui il numero complessivo delle nascite in Italia è stato di 561mila, a fronte dei 355mila nuovi nati nel 2025, con una riduzione delle nascite di oltre un quarto nell’arco di dieci anni. I nuovi parametri ne devono tenere conto, così come del fatto che il numero di nati a Campostaggia nello scorso anno è stato al di sotto della soglia prevista di 500 nati, ma di poche unità, essendo il numero finale di bambini venuti al mondo di ben 485 nati”.

“Per tutto questo – concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia – chiediamo appunto di fermare ogni procedura, andare avanti per un anno in attesa di definire meglio una questione che interessa tanti centri italiani, anche di aree non centrali, per le quali il punto nascite rappresenta un elemento decisivo per contenere abbandoni e spopolamento. Parallelamente possono essere studiate misure come quella della creazione di una equipe interaziendale che riunisca gli staff neonatali delle Scotte e di Campostaggia, ma tutto è secondario senza il mantenimento di questo presidio sanitario a Poggibonsi.”