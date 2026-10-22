Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 29 ottobre: l’ordine del giorno

E’ stato convocato in seduta straordinaria per giovedì 29 ottobre alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Al primo punto all’ordine del giorno la proposta di delibera relativa all’approvazione del Bilancio consolidato, quindi i consiglieri comunali saranno chiamati a votare la proposta di delibera relativa a una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell’articolo 175 del Tuel. Sarà poi la volta della proposta di delibera su una variazione al Bilancio 2026-2028 dell’Istituzione Biblioteca comunale degli Intronati (articolo 175 del Tuel) e alla proposta sul riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio (ex articolo 194, comma 1, lettera A del decreto legislativo 267 del 2000). Infine la proposta di delibera relativa alla proroga dell’efficacia delle previsioni urbanistiche con valenza quinquennale del Piano operativo comunale vigente.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari del 2 e del 17 settembre scorsi e dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni. La prima è quella della consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile in merito alle criticità relative alla sicurezza, alla manutenzione, alla mobilità elettrica e al decoro urbano nel quartiere di San Prospero e allo stato della residenza universitaria di viale XXIV Maggio. Seguiranno l’interrogazione della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sull’utilizzo di strutture per servizi socio-sanitari e le due interrogazioni della consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico: una in merito al Masterplan del complesso museale Santa Maria della Scala, trasformazione del concorso di idee in incarichi a invito, procedure di affidamento, costi e obblighi di trasparenza, e l’altra in merito a alla gestione e al contenimento degli storni e di altri volatili nelle aree urbane del comune di Siena. Spazio poi all’interrogazione del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico sull’illustrazione preventiva a tutti i consiglieri comunali della proposta di Piano strutturale del Comune di Siena, a quella della consigliera Gabriella Piccinni del gruppo Partito Democratico in merito all’attività e ai pareri prodotti dal comitato scientifico consultivo per il progetto di manutenzione conservativa del ciclo pittorico del “Buon Governo” di Ambrogio Lorenzetti e a quella della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sulla mobilità sostenibile e i percorsi ciclabili realizzati con i fondi Pnrr nel territorio comunale. L’ordine del giorno prosegue poi con l’interrogazione del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico sulle condizioni delle alberature e sulle criticità per la viabilità e il parcheggio nell’area parco Unità d’Italia, zona tiro a segno; quindi, l’interrogazione della consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico in merito agli sviluppi della vicenda del cantiere Esselunga di via Massetana Romana e alle verifiche sull’attività amministrativa del Comune. Le ultime due interrogazioni inserite nell’ordine del giorno del Consiglio comunale sono quella del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico sulle esumazioni nei campi di inumazione dei cimiteri comunali, sulle caratteristiche dei terreni e sulla programmazione degli interventi e quella della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sul nuovo dimensionamento degli istituti comprensivi nel comune.

A conclusione dell’ordine del giorno, sarà discussa una mozione a firma dei consiglieri del gruppo Lega Salvini Premier, Maria Concetta Raponi e Orazio Peluso, per l’ampliamento delle tutele al commercio di prossimità del centro storico e l’integrazione del sistema “Ticket cortesia”.

Il Consiglio comunale di Siena del 21 maggio 2026 è visibile in diretta streaming su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/@consigliocomunedisiena3289/streams, raggiungibile anche attraverso il portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it) home-amministrazione-organi di governo, e su Facebook, al link https://www.facebook.com/ComunediSienaOfficial.