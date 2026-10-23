Chiusure notturne della stazione di Firenze Impruneta dell’A1

Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud;

dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Roma, per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui sarà chiusa la stazione dell’A1 di Firenze-Impruneta e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.