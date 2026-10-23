Sessantadue chilometri da Firenze a Siena, attraverso il Chianti, sessantadue chilometri di curve, di paesi immersi nelle vigne, negli uliveti e nei boschi. Sessantadue chilometri anche di storie, del territorio, di personaggi, di aneddoti, di commercio e della grande storia europea che su queste vie è passata tante volte durante l’arco del tempo.

In questo mondo ci accompagna “SR 222: La Chiantigiana racconta. A spasso nei secoli fra Firenze e Siena”, il libro scritto da Marco Hagge, noto giornalista, scrittore ed ex politico italiano, stimato volto storico della RAI oggi in pensione, con le fotografie di Andrea Rontini, stimato fotografo paesaggista professionista italiano, profondamente legato al territorio della Toscana e, in particolare, alla zona del Chianti e della Val d’Orcia. Il libro è pubblicato da Aska Edizioni. Sabato prossimo 24 ottobre, alle 16.30, in Sala Brunelleschi, il libro si presenta anche a Castellina in Chianti, con il sindaco Giuseppe Stiaccini, l’autore del testo Marco Hagge e l’autore delle foto, tra l’altro ben conosciuto a Castellina, Andrea Rontini.

La Strada Regionale 222 è la famosa “Chiantigiana” e corrisponde al tracciato della “Via del Chianti”. L’hanno percorsa pellegrini, commercianti, personaggi che hanno fatto la storia, sia quella antica che quella moderna, tra pace e guerra, tra sviluppo e crisi, sempre però con una forte identità legata a questa terra contesa tra Siena e Firenze, ricca di vigneti, oliveti e boschi, terra di pietra, di grande arte del rinascimento, di pievi, di artigianato, di grande agronomia. La Regionale 222 è anche un trait-d’union tra due volti della Toscana: il rinascimento nella Val d’Arno con protagonista Firenze e il grande gotico sulle colline dove cresce e prospera Siena.

“Per me sarà davvero una emozione presentare il libro, per il rapporto che ho con Hagge e Rontini e perché da Chiantigiano le storie presenti sono le nostre, fanno parte delle nostre vite, del nostro quotidiano – fa notare Giuseppe Stiaccini sindaco di Castellina in Chianti – Gli aneddoti che fanno ricco il libro raccontano di noi, il nostro modo di essere e di pensare, che poi è anche quello dell’autore viste le sue origini di Greve in Chianti. La strada come spazio di collegamento, ma anche di scoperta, per andare, per viaggiare, per raggiungere degli obiettivi. Noi che viviamo lungo la SR222 siamo abituati ad ascoltare, a vederne i volti, i cambiamenti durante le stagioni e anche le esigenze”.

La struttura narrativa del libro. E’ tecnicamente una intervista. Colei che ha ricevuto domande e dato risposte in via del tutto eccezionale è proprio la SR 222, così non si confondono le informazioni che sono tutte di prima mano, tutte autentiche. Anche se la signora SR222 non è giovane, non si è sottratta alle domande, ha parlato attingendo alla sua grande memoria, dimostrando di conoscere le tradizioni, le fortune, le difficoltà di questo territorio che attraversa per tutta la sua lunghezza. Insieme all’intervista, le fotografie realizzate per l’occasione da Rontini che conosce di questa strada ogni curva, ogni scorcio.