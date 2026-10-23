Acquedotto del Fiora prosegue il rinnovamento dell’anello di Piazza del Campo

A Siena Acquedotto del Fiora dà il via all’ultimo importante intervento sull’infrastruttura idrica di Piazza del Campo, concludendo il progetto per rinnovamento dell’anello della condotta che percorre la storica piazza, cuore pulsante della città.

Sono iniziati questa settimana i lavori, per un investimento di oltre 60mila euro, che prevedono, nel tratto che va da via Duprè al Casato, la posa di 35 metri di nuova tubazione in ghisa e il rifacimento dei pozzetti di manovra e di tutti gli allacci.

Per la realizzazione del progetto portato avanti dal Fiora è stato necessario procedere per step, così da coniugare lo svolgimento dei lavori con le attività e gli eventi ospitati in Piazza del Campo, grazie alla costante sinergia e alla preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale.

La prima chiusura del flusso idrico necessaria allo svolgimento dei lavori e che interesserà le utenze situate nel tratto compreso tra Casato e Costarella è programmata per lunedì 26 ottobre dalle 8.30 alle 13; eventuali ulteriori chiusure del flusso idrico saranno definite a seconda dell’andamento del cantiere e saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali di Acquedotto del Fiora.

La conclusione di questo ultimo step è prevista per la fine di novembre: trattandosi di un cantiere all’aperto, le condizioni meteo sono una variabile importante nelle tempistiche di esecuzione.

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