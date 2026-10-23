Poggibonsi, Palazzo Pretorio verso il restauro

Passi avanti per valorizzare Palazzo Pretorio. La Giunta ha approvato il primo livello progettuale ovvero la fattibilità tecnica ed economica per il restauro con miglioramento sismico di uno dei simboli della città. “Un intervento importante per valorizzare un bene storico che appartiene alla nostra identità – dice la sindaca Susanna Cenni – Uno degli edifici più significativi della nostra storia, che intendiamo restituire alla comunità con il duplice obiettivo di garantire condizioni di maggiore sicurezza e, allo stesso tempo, tutelare un patrimonio di straordinario valore identitario”.

Il progetto approvato è il risultato di un articolato percorso promosso dall’Amministrazione comunale che ha riguardato, con il sostegno della Fondazione MPS, la fase di indagini, rilievi e verifiche strutturali, stanziando risorse proprie e lavorando parallelamente alla ricerca dei finanziamenti necessari per l’intervento. Il Palazzo pretorio sarà valorizzato anche grazie ad un contributo straordinario di 350.000 euro assegnato dalla Regione Toscana con variazione di Bilancio del luglio 2026. Il percorso di progettazione è dunque andato avanti e l’amministrazione ha avviato nei mesi scorsi una interlocuzione con i privati coinvolti nella proprietà di alcune porzioni dell’immobile con la finalità di tutelare le attività storiche presenti.

Costruito tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, il Palazzo Pretorio ha rappresentato per secoli il cuore del potere civile di Poggibonsi. Nel corso della sua lunga storia ha subito numerosi interventi e trasformazioni che ne hanno modificato l’aspetto originario, rendendo ancora più prezioso il lavoro di conoscenza e recupero oggi avviato. Le indagini conoscitive e le verifiche sulla vulnerabilità statica e sismica hanno evidenziato la necessità di intervenire con opere di consolidamento e adeguamento, progettate nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche del complesso.

“Palazzo Pretorio non è soltanto un edificio storico. E’ una parte della memoria di Poggibonsi, un luogo che racconta le nostre radici e la nostra comunità. Uno dei simboli più importanti della nostra città che vogliamo valorizzare – dice Cenni – Grazie alla Regione Toscana per aver creduto in questo percorso e grazie a chi mi ha preceduto nell’amministrazione della città per aver avviato questo lavoro. La tutela del patrimonio è sempre un’opera che attraversa le amministrazioni e che richiede continuità e visione. E’ così che si costruisce il futuro di una comunità”.

L’intervento ha un valore complessivo di 420.000 euro, stanziati da Regione e Comune.