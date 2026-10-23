Mens Sana Siena, presentati oltre 500 atleti per la stagione sportiva 2026/2027

Una marea biancoverde ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva. Ieri, mercoledì 21 ottobre, il PalaGiannelli della Polisportiva Mens Sana 1871 ha accolto oltre 500 atleti in occasione della 155ª Presentazione degli agonisti. Le 21 sezioni biancoverdi hanno sfilato davanti al pubblico presentando gli atleti che saranno protagonisti della stagione sportiva 2026/2027. Tra gli applausi di una tribuna gremita, gli atleti hanno ricevuto il saluto e l’incoraggiamento del presidente della Polisportiva Mens Sana 1871, Filippo Mascia, dell’assessore allo Sport del Comune di Siena, Lorenzo Lorè, e del presidente provinciale del CONI, Paolo Ridolfi.

Un momento dal forte valore simbolico, che ha celebrato i 155 anni di storia della Polisportiva Mens Sana 1871, oggi seconda società sportiva più grande d’Italia e tra le dieci società sportive plurisecolari al mondo.

Nel corso della serata, il Consiglio Direttivo, ha voluto dedicare anche un momento di particolare commozione alla memoria di Antonio Saccone, storico presidente della Polisportiva e figura di riferimento per lo sport senese, rivolgendo un affettuoso omaggio alla sua famiglia.