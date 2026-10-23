Storia del jazz all’Università: 2 incontri gratuiti con Francesco Martinelli

Il 27 ottobre e il 10 novembre 2026 l’Auditorium di Santa Chiara Lab – Università di Siena ospiterà Francesco Martinelli, uno dei massimi esperti italiani di storia del jazz.

Docente all’accademia Siena Jazz, direttore del Centro Nazionale Studi sul Jazz “Arrigo Polillo”, ricercatore e divulgatore, Martinelli sarà ospite dell’Università di Siena con due lezioni aperte alla comunità accademica e alla cittadinanza interessata.

Martedì 27 ottobre alle ore 16.30, “Dal Tumulte Noir all’Entartete Musik. La penetrazione del jazz in Europa tra le due guerre”. Martedì 10 novembre, sempre alle ore 16.30, “Jazz al cinema. Uso e rappresentazione del jazz nel film tra USA ed Europa”.

Le lezioni, a ingresso libero, rientrano nell’ambito della convenzione quadro siglata tra l’Associazione Jazzistica Senese e il Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena, nata con l’obiettivo di promuovere la cultura del jazz sul territorio e tra la popolazione studentesca. Partner dell’iniziativa l’Accademia Siena Jazz, eccellenza a livello internazionale nella didattica della musica jazz.