San Gimignano, torna il Festival della Terra: quattro giorni dedicati al biologico e al cibo sano

Torna il Festival della Terra, organizzato dal Biodistretto di San Gimignano, con quattro giornate di appuntamenti dal 29 ottobre al 1° novembre, seguite da un evento Fuori Festival il 7 novembre. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si svolge con il patrocinio del Comune di San Gimignano e il supporto della Pro Loco coinvolgendo il centro storico e il Centro Civico Le Granaglie. Al centro del programma l’agricoltura biologica, la biodiversità, l’alimentazione, la salute e lo sviluppo sostenibile.

L’apertura è prevista giovedì 29 ottobre alle 21 al Centro Civico Le Granaglie con Barbara Nappini, presidente nazionale di Slow Food, che presenterà in anteprima regionale il libro Sette volte futuro. Un’altra idea di mondo. L’incontro, introdotto da una dedica a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, affronterà anche la crisi dell’agricoltura e il tema del giusto prezzo del cibo. Interverranno Marco Arduini, presidente del Biodistretto e Fabio Alberti dell’azienda agricola Poggio di Camporbiano.

Venerdì 30 ottobre alle 21 sarà assegnato il Premio Salute e Benessere alla ricercatrice, oncologa e nutrizionista Debora Rasio, volto noto dei canali Rai, Mediaset e La7. La premiazione sarà preceduta dal dibattito Dalla terra alla salute: il cibo che cura. L’importanza dello stile di vita, dedicato ai rapporti tra alimentazione, prevenzione e salute. L’impegno della studiosa è rivolto alla promozione del cibo naturale, stagionale e poco trasformato, delle filiere pulite e del rispetto del suolo, dell’acqua e della biodiversità. La sua attività incoraggia inoltre la riduzione degli sprechi e dei consumi superflui.

Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre il Festival si sposterà nelle piazze del centro storico, dove, dalle 10 alle 19, si terrà il Mercato della biodiversità con la partecipazione di aziende biologiche e artigiani. Il programma comprende pranzi biologici e street food, dalle 12 alle 14.30, sotto la loggia del Teatro, a cura delle aziende biologiche del territorio; degustazioni di vini e oli delle aziende del Biodistretto, sabato pomeriggio dalle 17 alle 19; intrattenimento per bambini con giochi di legno e acquerelli su tavola; musica dal vivo con il Duo Sciapò e il gruppo Jig Rig.

Sabato 7 novembre alle 17.30 è inoltre in programma un appuntamento “Fuori Festival” dedicato alla nascita del Distretto biologico della Valdelsa. Il progetto coinvolge nove Comuni e punta a collegare imprese agricole, amministrazioni e associazioni per sviluppare l’agricoltura biologica, tutelare la biodiversità e il paesaggio rurale, promuovere l’innovazione e valorizzare le produzioni locali e il turismo.

Il Distretto riunisce i Comuni di Casole d’Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Poggibonsi e San Gimignano. Quest’ultimo svolge il ruolo di Comune capofila, mentre l’Associazione Biodistretto di San Gimignano APS è stata individuata come soggetto referente.

All’incontro interverranno Marco Arduini, Saverio Traini, vicepresidente del Biodistretto di San Gimignano, Mario Apicella, agronomo, Fabio Alberti e Sandro Angiolini di Legambiente Siena. Tutti gli incontri pubblici al Centro Civico e l’accesso ai mercati sono a ingresso libero. Il programma completo è consultabile sul sito del Biodistretto di San Gimignano.

Informazioni: 346 53.54.675 – [email protected]