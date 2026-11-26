Capire se e come le scelte dell’amministrazione comunale, i servizi e le risorse pubbliche incidono in modo diverso sulla vita di donne e uomini, facendo emergere eventuali disuguaglianze e orientando le politiche future. È questo l’obiettivo del Bilancio di genere adottato dal Comune di San Gimignano per analizzare in un’ottica di genere personale, servizi, spesa pubblica e interventi sul territorio e misurare in maniera sempre più puntuale l’impatto concreto delle politiche comunali sulla comunità. Il percorso, consolidato per il secondo anno sui dati del bilancio consuntivo 2025, rende San Gimignano uno dei 6 Comuni della provincia di Siena che hanno investito sul Bilancio di genere e che hanno presentato i loro dati nei giorni scorsi presso il Palazzo della Provincia, a Siena, nell’ambito dell’iniziativa “Gap & the Cities – Leggere le differenze, cambiare le città” legata al progetto pilota provinciale PEACE 2. Un lavoro reso possibile grazie al fondamentale affiancamento metodologico e scientifico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Siena, che ha supportato gli uffici nella complessa lettura e riclassificazione dei dati, e accompagnato dalla campagna di comunicazione visuale curata da Terre di Siena Lab con illustrazioni e opere visive dell’artista sangimignanese Domitilla Marzuoli.

I dati del Bilancio di genere 2025 di San Gimignano fotografano un’impostazione che poggia prima di tutto su una presenza femminile qualificata e determinante nella macchina operativa dell’ente: su 78 dipendenti comunali, le donne sono 45 (il 57,69%), guidano il 72,73% delle posizioni da funzionario e ricoprono due terzi degli incarichi di Elevata Qualificazione (66,67%). Un protagonismo che si riflette anche sul piano della parità retributiva, con un divario di genere (Gender Pay Gap) a favore degli uomini che si contrae sensibilmente, scendendo dal 7,35% del 2024 al 5,06% del 2025 (pari a 1.585 euro annui). Il dato, più che una formale rappresentanza aritmetica, rappresenta una forza amministrativa reale che si misura soprattutto nell’efficacia delle risposte date ai bisogni quotidiani della comunità e nella cura dei servizi sul territorio.

Risorse e servizi. Dal 2024 al 2025 sono raddoppiate le risorse dedicate alla formazione del personale, passate da 10.592 a 20.465 euro, ed emerge anche una crescente attenzione sul fronte dei servizi che incidono su tempi di cura e organizzazione familiare. La rete per la prima infanzia ha superato gli obiettivi europei di copertura attraverso l’asilo nido comunale e le strutture convenzionate e le famiglie beneficiarie di “Nidi Gratis” sono salite da 43 a 51. Anche la platea dei nuclei sostenuti dal Comune per i campi estivi è raddoppiata, passando da 22 famiglie nel 2024 a 45 nel 2025.

Il Bilancio di genere di San Gimignano evidenzia anche una crescente capacità di leggere in chiave di genere servizi tradizionalmente considerati “neutri”, quali il trasporto pubblico di prossimità verso le frazioni, l’illuminazione pubblica e la cura dei parchi gioco, e crescono anche le spese direttamente rivolte alla tutela dei diritti: dal sostegno al Centro Antiviolenza Valdelsano, al Centro Pari Opportunità e alla rete RE.A.DY fino ai progetti nelle scuole contro bullismo e stereotipi.

“Con il Bilancio di Genere relativo ai dati del consuntivo 2025 – afferma l’assessora alle Pari Opportunità di San Gimignano, Daniela Morbis – diamo continuità a un percorso che non è un adempimento formale, ma uno strumento di consapevolezza e trasparenza verso la comunità. I dati mostrano con chiarezza che la spesa pubblica non è mai neutra, perchè investire in servizi come quelli educativi, nel pre e doposcuola, nei centri estivi, nella mobilità verso le frazioni o negli spazi pubblici significa incidere anche sui carichi di cura delle famiglie, che ancora oggi gravano in misura maggiore sulle donne. Dopo l’esperienza maturata partendo dai consuntivi 2024 e 2025 vogliamo compiere un ulteriore passo in avanti arrivando a valutare l’impatto di genere nel Bilancio di previsione per il 2027, ossia prima di impegnare le risorse, in modo da rendere la parità un criterio ordinario delle scelte dell’amministrazione comunale per il prossimo anno”.

Il percorso del Bilancio di genere di San Gimignano proseguirà anche attraverso il tavolo permanente di lavoro promosso dal Comune per trasformare la partecipazione delle donne in scelte amministrative concrete. Nato per dare continuità al Bilancio di Genere e superare la logica delle ricorrenze di calendario (come l’8 marzo o il 25 novembre), il tavolo chiama a raccolta le donne attive nell’associazionismo locale — dal sociale alla cultura, dallo sport alla scuola — riconoscendole come presidio e “antenne” fondamentali del territorio. L’obiettivo è portare il loro sguardo quotidiano e la loro esperienza diretta sui temi della cura, della mobilità, della sicurezza e della vivibilità degli spazi pubblici, facendone una vera e propria bussola per orientare le priorità di spesa prima ancora di approvare i futuri bilanci di previsione.