A Siena, Fiorella Bianchi, Socia del punto vendita Conad di Siena, in collaborazione con l’Università di Siena, si è fatta promotrice del progetto “Panchine Rosse” per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto lanciato da Conad Nord Ovest nel novembre 2021 che ha già permesso di installare e donare oltre 350 panchine rosse nelle regioni di competenza, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

Le due panchine sono state inaugurate oggi presso Polo Didattico Le Scotte dell’Università di Siena. Alla cerimonia hanno partecipato, per l’Università di Siena, la prof.ssa Donata Medaglini, Prorettrice vicaria, il prof. Bruno Frediani, delegato del Rettore alla Sanità, e la prof.ssa Paola Piomboni, delegata del Rettore alla Didattica, insieme a una rappresentanza di studentesse e studenti della Scuola di Medicina e Scienze della Salute.

Sulle panchine rosse è stata applicata anche la targa riportante il numero nazionale antiviolenza 1522 per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad Nord Ovest e dei Soci, da sempre sensibili alle tematiche sociali e vicini alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà, come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all’eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione verso le nuove generazioni.

“Con l’installazione di queste due nuove panchine rosse vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione – dichiara Fiorella Bianchi, Socia di Conad Nord Ovest di Siena – Un progetto concreto a testimonianza dell’impegno del gruppo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la Comunità, promuovendo l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili”.

L’impegno di Conad Nord Ovest e dei suoi Soci contro la violenza sulle donne si sviluppa attraverso iniziative di sensibilizzazione e sostegno concreto portate avanti durante tutto l’anno, in collaborazione con associazioni, istituzioni e realtà attive nei territori. Dal 2022 prosegue, in particolare, la collaborazione con D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e con i centri antiviolenza locali, contribuendo alle attività di ascolto, protezione e accompagnamento delle donne nei percorsi di autonomia.

Nel novembre 2026 questo percorso si è ulteriormente rafforzato con la nuova campagna “Noi non ci arrendiamo. Unisciti a noi nella lotta contro la violenza sulle donne”, realizzata da Conad Nord Ovest insieme a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza ed Ethical Fashion Initiative (EFI). L’iniziativa coinvolge l’intera rete di vendita con l’obiettivo di sostenere concretamente le associazioni antiviolenza dei territori e sensibilizzare le comunità sulla necessità di riconoscere le situazioni di pericolo e conoscere gli strumenti attraverso cui chiedere aiuto.

Cuore solidale della campagna sono i braccialetti realizzati a mano dalle artigiane in Kenya attraverso Tujikuze, nell’ambito di Ethical Fashion Initiative. Nelle prime due settimane oltre 44.000 braccialetti solidali sono già stati scelti dai clienti. Per ogni prodotto acquistato, Conad Nord Ovest devolverà 1 euro alle associazioni antiviolenza dei territori, contribuendo a sostenerne le attività e i percorsi di protezione e autonomia delle donne.

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la campagna 2026 dedica, inoltre, una specifica attività di sensibilizzazione alla diffusione della conoscenza del “Signal for Help”, il gesto silenzioso riconosciuto a livello internazionale attraverso il quale è possibile segnalare una situazione di pericolo e chiedere aiuto senza parlare. Attraverso materiali informativi presenti nei punti vendita, Conad Nord Ovest contribuisce a far conoscere questo strumento e a sensibilizzare le comunità sull’importanza di riconoscere anche le richieste di aiuto non espresse a parole.

L’impegno si estende anche alle nuove generazioni attraverso le attività sviluppate con il supporto di Fondazione Conad ETS e il Progetto Rispetto, realizzato insieme alla Polizia di Stato per promuovere tra ragazze e ragazzi i valori dell’uguaglianza, del rispetto e della non violenza. Un impegno che trova ulteriore conferma nel conseguimento della certificazione per la parità di genere, a testimonianza dell’attenzione di Conad Nord Ovest verso politiche orientate all’inclusione, alla valorizzazione delle persone e alle pari opportunità.

PANCHINE ROSSE:

È un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato nel 2016 dagli Stati Generali delle Donne che invita Comuni, associazioni, scuole e le imprese di tutta Italia ad inaugurare le panchine rosse su tutto il territorio italiano come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

Secondo i più dati diffusi dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, nei primi nove mesi del 2026 sono state registrate complessivamente 230 vittime di omicidio volontario e femminicidio, di cui 67 donne. Nello stesso periodo del 2025 le vittime erano state 238, di cui 77 donne.

Considerando complessivamente gli omicidi volontari e il nuovo reato di femminicidio, 94 vittime sono state registrate in ambito familiare o affettivo, di cui 58 donne, mentre 46 persone sono state uccise dal partner o ex partner, 38 delle quali donne. Accanto ai dati sui reati, quelli del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 restituiscono la dimensione delle richieste di aiuto. Tra marzo e maggio 2026, il 56,4% dei contatti rilevati dal servizio – 9.780 – proveniva direttamente da vittime che chiedevano aiuto per sé.

Nel periodo gennaio-settembre 2026 sono state inoltre 15 le donne vittime del nuovo reato di femminicidio, introdotto dall’art. 577-bis del Codice penale con la Legge 2 dicembre 2025, n. 181. Tutti i 15 casi registrati risultano avvenuti in ambito familiare o affettivo e ad opera del partner o ex partner.