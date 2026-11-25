Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi, l’Associazione per un Uso Sociale di Ampugnano (AUSA) ha reso pubblica parte della documentazione acquisita nel corso del contenzioso dinanzi al TAR con ENAC per la mancata ostensione dei documenti richiesti. La documentazione solleva interrogativi rilevanti sulla legittimità e sulla fondatezza delle motivazioni utilizzate da ENAC per sostenere i programmi di investimento previsti sull’aeroporto di Siena-Ampugnano e su altri aeroporti demaniali.

Dagli atti in possesso dell’Associazione emerge infatti che gli studi relativi alla cosiddetta Regional Air Mobilty (RAM), più volte richiamata da ENAC come quadro strategico di riferimento per gli interventi infrastrutturali programmati, risultano “ancora in una fase di elaborazione preliminare e non hanno dato luogo ad alcun provvedimento amministrativo formalmente approvato”.

In altri termini, allo stato attuale non risulterebbe esistere alcun atto amministrativo definitivo che abbia recepito, approvato o reso efficace il progetto RAM quale strumento di pianificazione idoneo a giustificare investimenti pubblici, procedure autorizzative o scelte programmatorie riguardanti gli aeroporti interessati.

Si tratta di una circostanza che assume particolare rilevanza nel caso di Ampugnano, dove il progetto di potenziamento aeroportuale, con un investimento di 51.000.000, viene costantemente ricondotto all’interno della strategia del progetto RAM ancora non tradotto in decisioni amministrative formalmente assunte dagli organi competenti.

L’Associazione ritiene che la trasparenza amministrativa costituisca un requisito essenziale quando sono in gioco risorse pubbliche, asset demaniali e scelte destinate a incidere sul territorio e sulle comunità locali.

Per queste ragioni AUSA chiede che ENAC renda pubblici tutti gli atti, i pareri e i provvedimenti che giustificherebbero il collegamento tra il progetto di sviluppo dell’aeroporto di Ampugnano e la presunta operatività della “Regional Air Mobilty”

In assenza di tali elementi, appare legittimo domandarsi se non si stia facendo riferimento a uno scenario progettuale ancora privo delle necessarie approvazioni amministrative e quindi non idoneo a costituire il fondamento di decisioni già oggi destinate a impegnare risorse pubbliche e orientare le scelte del territorio.

AUSA, di fronte a questi fatti, sta valutando un possibile esposto alla Corte Dei Conti perché venga accertata la regolarità degli investimenti ed un probabile danno erariale.

Associazione per un Uso Sociale di Ampugnano (AUSA)

Il Presidente

Lorenzo Innocenti