Sarà siglato domani mattina, mercoledì 25 dicembre, presso la Questura di Siena, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Protocollo ZEUS tra il Questore Ugo Angeloni e la Presidente dell’Associazione Riabilita APS Maddalena Nardi.

La convenzione, della durata di due anni, stipulata alle 9.30 del 25 novembre 2026, tra la Questura di Siena e l’Associazione titolare del servizio Antares, in collaborazione con l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, che ha fatto recentemente ingresso nel registro nazionale dei CUAV ( Centri per Uomini Autori di Violenza), conosciuta come “Protocollo Zeus”, consente al Questore che emette il provvedimento di “ammonimento”, sia in caso di atti persecutori che di violenza domestica, di informare la persona ammonita che può prendere contatti con l’Associazione, per sottoporsi ad un programma di supporto psicologico e di prevenzione sia primaria che secondaria, appositamente organizzato.

Il protocollo, ha una fondamentale efficacia preventiva che mira non soltanto alla tutela della persona maltrattata, ma anche al recupero del maltrattante, attraverso appositi percorsi di accompagnamento di chi è responsabile di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne la riabilitazione, limitando i casi di recidiva.

Promosso e fortemente voluto dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – il protocollo è un modello d’azione innovativo che amplia l’efficacia dell’ammonimento del Questore, strumento previsto dalla legge e già utilizzato a tutela delle vittime della violenza, prima che si arrivi ad ambiti che possano comportare un procedimento penale.

Chi viene ammonito sarà, pertanto, informato che potrà prendere contatti con l’Associazione e, successivamente, verrà seguito da un’equipe di professionisti specializzata nel trattare le persone con problemi relazionali, violente e maltrattanti.

Inizia così un percorso che punta a un cambiamento profondo della persona ammonita, con l’obiettivo finale di un calo delle recidive.

L’ Associazione Riabilita APS si terrà regolarmente in contatto con la Divisione Anticrimine della Questura di Siena, per permettere un constante monitoraggio dei risultati delle attività e dei loro esiti, anche al fine di verificare l’efficacia del Protocollo stipulato.