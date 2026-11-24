Il sostegno alle associazioni di volontariato del territorio impegnate nel trasporto sanitario è stato espresso dal Consiglio comunale di Torrita di Siena che, nell’ultima seduta, ha approvato una mozione su questo tema. Il punto all’ordine del giorno, presentato dai Consiglieri di Centro Sinistra per Torrita ha ottenuto il voto favorevole anche dei gruppi di minoranza.

L’iniziativa ha fatto seguito all’incontro che si è tenuto lo scorso 30 settembre alla Casa della Cultura di Torrita di Siena, in cui le Amministrazioni comunali della Valdichiana Senese hanno incontrato le associazioni che garantiscono i servizi di trasporto di emergenza-urgenza, sociosanitario e sociale. Da quel confronto sono emerse rilevanti criticità economiche e gestionali, legate all’aumento dei costi e alla scarsità di risorse. Le associazioni hanno infatti sottolineato l’impatto dell’aumento del costo dei carburanti, oltre al forte rincaro delle utenze delle sedi operative, il fatto che i rimborsi per il trasporto sanitario non coprano i costi effettivamente sostenuti, le attrezzature restino a carico delle associazioni senza possibilità di recuperare l’IVA, e le tariffe per il trasporto d’urgenza risultino ferme sostanzialmente al 2008. In quella circostanza è stato fatto notare che le agevolazioni sulle accise sono parziali e limitate alle ambulanze, mentre il limite regionale di 250.000 chilometri per l’utilizzo dei mezzi è ritenuto troppo rigido rispetto alle esigenze operative. In più, che a questo si aggiunge la crescente carenza di nuovi volontari e il blocco del ricambio generazionale. Si è evidenziato il rischio di una riduzione delle prestazioni, con effetti particolarmente gravi per le persone fragili e per chi vive nelle aree rurali, montane o isolate, anche in considerazione del progressivo sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

In risposta a tutto questo, l’Amministrazione Comunale di Torrita di Siena ha espresso alle associazioni di volontariato impegnate nel trasporto sanitario pieno sostegno e ne ha riconosciuto il valore essenziale delle attività svolte.

Il Sindaco e la Giunta si sono quindi impegnati a rappresentare le criticità emerse presso i Ministeri competenti, Regione Toscana e ANCI Toscana per sollecitare un adeguamento periodico di tariffe e rimborsi, che tenga conto di inflazione, costi effettivi e caratteristiche del territorio; chiedere la riduzione o il recupero integrale delle accise sui carburanti usati nei servizi di volontariato e misure compensative per l’IVA sulle attrezzature; rivedere del limite dei 250.000 chilometri per le ambulanze; promuovere la semplificazione delle procedure per il trasporto assistito; sostenere, nell’ambito delle competenze e delle risorse comunali, iniziative per il ricambio generazionale e la promozione del volontariato; rafforzare il confronto con la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e i canali di dialogo con le associazioni; sollecitare Governo e Parlamento a invertire la tendenza al sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

“Ringrazio i Consiglieri della Maggioranza per aver promosso questa iniziativa e i gruppi di minoranza per la collaborazione – dichiara il Sindaco Giacomo Grazi -. Le Associazioni del settore sociosanitario costituiscono un patrimonio di solidarietà, prossimità e coesione sociale da tutelare e pertanto, come Amministrazione, intendiamo portare avanti con serietà l’impegno preso nei loro confronti, una responsabilità condivisa anche dalle comunità vicine. La tematica è stata infatti all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio Comunale a Montepulciano ed è all’attenzione dei Comuni del territorio”.