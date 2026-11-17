Disposta la chiusura precauzionale al transito veicolare del ponte Bailey situato nel territorio comunale di Torrita di Siena in corrispondenza del ponte sul Foenna, a seguito dell’urto provocato da un mezzo pesante nella giornata di oggi.
Subito dopo l’incidente, i tecnici della Provincia di Siena hanno effettuato un sopralluogo per valutare l’entità del danno. A seguito delle verifiche tecniche, l’azienda ha indicato la necessità di interdire la circolazione per la sostituzione di un componente.
L’impresa incaricata ha già avviato le procedure per l’approvvigionamento del pezzo di ricambio. Non appena il materiale sarà disponibile, inizieranno i lavori di ripristino, per i quali si stima una durata di circa due giorni.
Per tutta la durata della chiusura, il traffico veicolare è deviato lungo i percorsi alternativi direzione Guazzino per i mezzi provenienti da Bettolle e direzione Sinalunga per i mezzi provenienti da Montepulciano – Chianciano Terme.