Da una stele iscritta su un’isola dell’Egeo a un gioiello medievale rinvenuto a Montieri: sono due delle storie che aprono «Un’università, molte archeologie. Dalla Preistoria al Medioevo, da Siena al Mediterraneo». Il ciclo, promosso dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Siena, in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, si terrà dal

18 novembre 2026 al 15 dicembre 2027, dalle 17.30 alle 19.00, nella Sala Sant’Ansano del complesso museale senese.

Il ciclo, curato da Carlo De Domenico, Enrico Zanini e Luca Bombardieri, porta fuori dalle aule quarant’anni di ricerche archeologiche dell’Ateneo. A raccontarle saranno le archeologhe e gli archeologi che le conducono. Il pubblico potrà confrontarsi con loro su come si ricostruiscono, per esempio, la vita in una villa romana a Settefinestre, i percorsi della transumanza tra Maremma e Casentino o il culto del dio Sobek nel deserto egiziano.

L’incontro inaugurale. Mercoledì 18 novembre alle 17.30, in piazza del Duomo 1, Carlo De Domenico terrà la conferenza «Etruschi a Lemno? La stele di Kaminia e la lingua di un’isola del Nord Egeo». Al centro dell’incontro, un’iscrizione in una lingua affine all’etrusco: che cosa può raccontare dei rapporti tra Lemno e l’Egeo? Dopo i saluti di Enrico Zanini, direttore del DSSBC, e di Chiara Valdambrini, direttrice della Fondazione, ne discuterà con il relatore Maria Gatto, direttrice del Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro Romano di Arezzo – DRMN Toscana. Coordina Luca Bombardieri.

Come partecipare. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del DSSBC. Per partecipare in sala è preferibile compilare il modulo accessibile dal link o dal QR code sulla locandina del singolo appuntamento.

Per studentesse e studenti, la frequenza di almeno 7 incontri su 14 dà diritto all’Open Badge

«Public Speaking» o «Valorizzazione del patrimonio culturale». Per chi segue l’intero ciclo e svolge il relativo project work, il Comitato per la Didattica competente potrà riconoscere fino a 3 CFU.