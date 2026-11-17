Il Comune di Siena aderisce e sostiene l’iniziativa “Dare voce ai diritti”, promossa dall’Azienda Usl Toscana Sud Est in collaborazione con la Società della Salute senese, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’appuntamento è in programma venerdì prossimo, 20 novembre, al Complesso San Niccolò, in via Roma 56, a Siena, nell’ambito delle celebrazioni che ogni anno ricordano l’approvazione, da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 20 novembre 1989. Lo ha deciso la Giunta comunale nella riunione che si è svolta oggi, martedì 17 novembre, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi.

Con la deliberazione approvata dalla Giunta comunale, l’amministrazione ha formalizzato la propria adesione e collaborazione alla manifestazione, riconoscendone il valore nella promozione dei diritti, del benessere e della tutela di bambini e adolescenti. È stato inoltre previsto un contributo economico destinato a favorire un momento di accoglienza e condivisione nell’ambito dell’iniziativa.

“La Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – dichiara l’assessore Micaela Papi – rappresenta un’occasione importante per rinnovare l’attenzione delle istituzioni nei confronti dei più giovani e per ribadire che i loro diritti devono essere riconosciuti e tutelati ogni giorno. Con l’adesione a ‘Dare voce ai diritti’ vogliamo contribuire a un percorso di sensibilizzazione e collaborazione tra istituzioni e servizi del territorio, nella consapevolezza che ascolto, partecipazione, inclusione e benessere di bambini e adolescenti sono responsabilità condivise. Dare voce ai più giovani significa riconoscerli come cittadini a pieno titolo e costruire politiche capaci di rispondere ai loro bisogni e alle loro aspirazioni”.

La ricorrenza del 20 novembre richiama i principi della Convenzione Onu del 1989, ratificata dall’Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, e sottolinea il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella promozione e nella concreta attuazione dei diritti delle nuove generazioni.