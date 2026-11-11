Scame Siena organizza, sabato 21 novembre alle ore 17, una conferenza nella Sala delle Lupe di Palazzo civico dal titolo “Siena al Volante – Automobili, strade e trasformazioni dal 1900 agli anni ’70”.

Un appuntamento che intende ripercorrere un importante capitolo della storia del territorio senese attraverso l’evoluzione dell’automobile, della viabilità e dei cambiamenti sociali e urbanistici che hanno accompagnato il Novecento.

Un viaggio nel tempo per riscoprire come l’arrivo e la diffusione dell’automobile abbiano trasformato Siena e il suo territorio, modificando abitudini, paesaggi, collegamenti e stili di vita.



All’incontro interverranno: Luca Manneschi, presidente della Commissione cultura ASI (Automotoclub Storico Italiano); Daniela Capotorti, responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Siena.

La partecipazione di rappresentanti del mondo del motorismo storico e dell’Amministrazione comunale di Siena offrirà l’opportunità di approfondire il tema da una prospettiva storica, culturale e istituzionale.