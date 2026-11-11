Tpl Amiata – Val d’Orcia – Valdichiana: Tiemme, verifiche sulle criticità e investimenti per la qualità del servizio

Dallo scorso aprile Tiemme, insieme agli altri operatori del raggruppamento aggiudicatario della gara pubblica, gestisce i servizi di trasporto pubblico locale a domanda debole nell’Amiata, in Val d’Orcia e in Valdichiana. Nella sola provincia di Siena vengono effettuate oltre 300 corse al giorno e più di 7.500 corse al mese. Dall’avvio del servizio le segnalazioni di disservizi hanno riguardato una quota molto limitata delle corse. Le criticità vengono comunque prese in carico e affrontate con l’obiettivo di intervenire rapidamente e impedirne il ripetersi.

Investimenti in corso. Tiemme sta investendo sul rinnovo della flotta e sulle tecnologie di bordo. Da settembre ha anticipato di un anno gli investimenti previsti in gara per i sistemi AVM (Automatic Vehicle Monitoring), che consentono di monitorare in tempo reale posizione e percorso dei mezzi. Il sistema è già installato su oltre il 50% dei veicoli impiegati. I mezzi sono sottoposti a revisioni e manutenzione periodica. L’azienda ha inoltre rafforzato l’organico con nuove assunzioni di personale viaggiante, formato prima dell’ingresso in servizio.

Intervenire sulle criticità. Sulla segnalazione relativa alla corsa 55 A delle 7.55 da Abbadia San Salvatore, Tiemme ha avviato una verifica interna. Non sono state effettuate variazioni agli orari la cui attuazione richiede un iter specifico e l’autorizzazione delll’ente competente con successiva comunicazione agli utenti. Nel caso segnalato, il ritardo è stato causato da un improvviso problema tecnico risolto dall’intervento dell’officina mobile.

Ascolto e informazioni. La collaborazione con i cittadini resta fondamentale per migliorare il servizio: segnalazioni puntuali e circostanziate permettono di verificare gli episodi e intervenire tempestivamente. Sul sito www.tiemmespa.it sono disponibili tabelle, orari e avvisi. Per informazioni, reclami e segnalazioni sono attivi il numero verde regionale 800 570530 e i contatti Tiemme 800 100 403 da rete fissa e 199 122 344 da mobile.