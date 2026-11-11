Turismo lento: Poggibonsi e la Francigena

Poggibonsi e il suo ruolo nella storia della Via Francigena e della viabilità storica della Valdelsa. È questo il tema della giornata di studi dal titolo “Poggibonsi fulcro della Via Francigena in Valdelsa”, in programma sabato 14 novembre nella Sala Quadri del Palazzo Comunale, in piazza Cavour.

“Un progetto che punta a promuovere il ruolo di Poggibonsi nella storia della Francigena e a costruire nuove prospettive di valorizzazione turistica collegandosi alla Fondovalle Poggiobonizio – spiega l’assessora allo sviluppo economico Lisa Valiani – I recenti dati dell’Ambito turistico registrano un incremento significativo dei flussi con un +17% negli arrivi e un +10,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. La nostra è una crescita costante negli anni, frutto di fattori diversi e anche di un lavoro corale e di programmazione che passa anche dalla valorizzazione dei cammini storici e dall’ingresso ufficiale della nostra città nell’Associazione Europea delle Vie Francigene con la variante turistica Fondovalle Poggiobonizio. Un impegno per il turismo lento che procede e che passa anche una maggior consapevolezza della nostra storia e delle nostre eccellenze”.

L’iniziativa “Poggibonsi fulcro della Via Francigena in Valdelsa” nasce con l’obiettivo di approfondire e valorizzare la centralità storica, geografica e culturale del territorio poggibonsese nelle principali direttrici di collegamento della Toscana. Una posizione strategica che, nei secoli, ha fatto della città un importante punto di transito per persone, merci, pellegrini e viaggiatori. Dalla presenza di Marturi allo sviluppo di Poggiobonizio, attraversato dalla Francigena fino alle sue varianti, il territorio conserva infatti le testimonianze di una storia articolata, nella quale ha svolto una funzione fondamentale di raccordo tra itinerari e centri di rilevanza politica, religiosa ed economica.

Il convegno allargherà lo sguardo oltre la ricostruzione dei singoli tracciati, ripercorrendo l’evoluzione delle infrastrutture viarie dall’epoca etrusca e romana al Medioevo. Una prospettiva che assume anche un’importante valenza turistica, soprattutto alla luce del riconoscimento della Fondovalle Poggiobonizio come collegamento turistico alla Via Francigena. Un’opportunità per ampliare la rete dei percorsi fruibili, mettere in relazione il centro urbano con il patrimonio storico e paesaggistico e rafforzare Poggibonsi come porta di accesso agli itinerari della Francigena originaria, promuovendo forme di turismo lento e sostenibile.

I lavori. La mattinata si aprirà alle 9.30 con accoglienza e registrazione dei partecipanti seguite alle 9.45 dai saluti istituzionali del Comune e del presidente della Pro Loco, Giancarlo Becattelli. Dalle 10.15 spazio agli interventi: Rossella Merli parlerà della viabilità etrusca e romana nel territorio poggibonsese; Renato Stopani delle vicende della Francigena in Valdelsa; Luciana Cambi della centralità di Marturi nella geografia politica della Toscana tra XI e XII secolo; Patrizia Turrini della presenza di San Francesco d’Assisi sulla Francigena e della diffusione del francescanesimo nel territorio senese e valdelsano. Dopo il light lunch delle 12.30, i lavori proseguiranno con Marco Burrini, che presenterà nuove aggiunte su Talciona; Marco Maestri, con un approfondimento su San Martino dei Fosci, ‘submansio’ (che indica una tappa) scomparsa lungo la variante collinare della Francigena; Massimo Tosi, con Dipingere la storia, e Stefano Mori, che illustrerà il Centro Studi Romei. A moderare gli incontri sarà Fabrizio Calabrese dell’Ufficio Turismo del Comune di Poggibonsi.

La giornata è organizzata dal Comune di Poggibonsi in collaborazione con Pro Loco Poggibonsi, Nuovi Quaderni Poggibonsesi, Centro Studi Romei e Laboratorio Marmocchi, con la partecipazione della Società Storica della Valdelsa e il contributo di Italia Spurghi. Un’occasione di approfondimento storico e confronto che punta a consolidare la consapevolezza del ruolo di Poggibonsi nella storia della Francigena e a costruire nuove prospettive per la valorizzazione culturale e turistica del territorio.