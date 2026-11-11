AdF, nuova casina dell’acqua a Sovicille

Nuova casina dell’acqua a Sovicille. Inaugurata mercoledì 11 novembre dal sindaco Giuseppe Gugliotti con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua in via delle Fonti rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno dal Fiora e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio. Presenti all’inaugurazione tanti cittadini e gli alunni delle scuole del comune con una canzone dedicata all’acqua.

“La nuova casina dell’acqua rappresenta una risposta concreta ai bisogni della nostra comunità e del territorio – commenta il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti – Promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica di alta qualità significa prendersi cura dell’ambiente riducendo drasticamente l’impronta ecologica della plastica, ma significa anche essere vicini alla nostra comunità con servizi accessibili e di prossimità. Ringrazio Acquedotto del Fiora per la solida collaborazione e tutti i concittadini che hanno partecipato all’inaugurazione, dimostrando quanto il tema della sostenibilità sia sentito a Sovicille”.

“Ringrazio il sindaco Giuseppe Gugliotti e l’amministrazione comunale di Sovicille per la preziosa collaborazione e l’impegno comune a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità. Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro, con risultati importanti che ci spingono a portare avanti questo progetto con convinzione insieme ai Comuni soci e alle associazioni del territorio”.

Da inizio progetto è stata infatti superata la soglia di 15,5 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dalle casine dell’acqua installate dal Fiora su tutto il territorio servito, con 10,3 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 309 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 707 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente e a 707 milioni di km in meno percorsi in auto con una citycar a benzina.

La nuova casina è in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 cent/litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite App gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti dal Fiora si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda ONU 2030 e promuovendo stili di vita più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di Acquedotto del Fiora.

La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.