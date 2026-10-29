Sovicille acquista la caserma dei Carabinieri, salvato il presidio dell’Arma

Garantire la sicurezza del territorio e mantenere la presenza fondamentale dell’Arma dei Carabinieri a Sovicille. Con questi obiettivi l’Amministrazione comunale, durante la seduta del Consiglio comunale, ha deliberato l’acquisto dell’immobile di Viale Mazzini, attuale sede della Stazione dei Carabinieri.

Una vicenda che nasce dalle difficoltà legate al rinnovo del contratto di locazione tra il privato proprietario dello stabile e la Prefettura di Siena. Di fronte al rischio concreto del ripiegamento della Stazione dei Carabinieri presso il Comando provinciale di Siena e alla conseguente chiusura del presidio locale, il Comune, dopo alcune interlocuzioni con Prefettura e Arma dei carabinieri, si è attivato. Dopo una proroga di tre mesi concessa dalla Prefettura per consentire le opportune verifiche e il parere espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Giunta ha individuato nell’acquisizione diretta al patrimonio comunale l’unica soluzione efficace ed efficiente per sbloccare l’impasse.

«La tutela dei cittadini e del nostro territorio rappresentano una responsabilità condivisa di cui anche il Comune, di fronte al rischio di perdere un presidio di sicurezza, ha deciso di farsi carico con azioni concrete – sottolinea il Sindaco Giuseppe Gugliotti. – Di fronte alla prospettiva di perdere la nostra Stazione dei Carabinieri e di veder trasferiti i militari a Siena, non potevamo rimanere spettatori. La presenza dei Carabinieri a Sovicille garantisce prossimità, tempestività di intervento e un presidio costante per la nostra comunità. Acquistare l’immobile di Viale Mazzini significa salvaguardare un servizio fondamentale di ordine e sicurezza pubblica. È un investimento sul futuro, sulla vivibilità del paese e sulla tranquillità di tutti i cittadini del nostro comune».

L’operazione prevede un valore massimo d’acquisto stabilito sulla base di una perizia di stima giurata presso il Tribunale di Siena pari a 422.000 euro. Successivamente, l’immobile sarà concesso in locazione alla Prefettura di Siena a un canone congruo di mercato.