Vino Insieme a Siena, la seconda edizione rafforza il progetto culturale dedicato al vino

“Vino Insieme” guarda al futuro con basi ancora più solide, un’identità riconoscibile eduna squadra pronta a proseguire il percorso. La seconda edizione, svoltasi venerdì 23 ottobre alle Volte di Vico Bello, a Siena, attorno al tema “Il vino tra passioni e valori”, ha confermato il valore di un progetto che mette in relazione cultura, ricerca, imprese, consorzi e territorio.

A sostenerlo è una rete di partner e professionisti che condivide competenze e visione, contribuendo a costruire uno spazio di confronto capace di andare oltre la dimensione produttiva e commerciale del vino. Un passaggio significativo è rappresentato dal riconoscimento formale del marchio “Vino Insieme”, segno distintivo di un’identità che si consolida e accompagna la volontà di dare continuità all’iniziativa.

Il contributo dei relatori ha arricchito l’incontro con approfondimenti scientifici e culturali su temi attuali, confermando la vocazione multidisciplinare del progetto. Il vino diventa così una chiave di lettura per affrontare questioni che riguardano la società, la conoscenza e le identità territoriali, mantenendo al centro la cultura e il dialogo, senza trasformarsi in una vetrina commerciale.

«Questa seconda edizione conferma che stiamo costruendo qualcosa che può andare oltre il singolo appuntamento. Il nostro percorso si fonda su tre direttrici: comunità, visione umanistica e sviluppo. Fare comunità significa creare relazioni e lavorare insieme; la visione umanistica mette al centro le persone, la cultura e le identità; lo sviluppo trasforma queste risorse in opportunità, coniugando innovazione, lavoro e coesione sociale», dichiara Alessandro Conforti, Responsabile Territoriale Toscana di R.E.S. – Riformismo e Solidarietà.

«Il marchio registrato e la collaborazione dei partner rappresentano basi concrete per proseguire. Vogliamo ampliare la rete e le occasioni di confronto, preservando l’originalità di “Vino Insieme”: un progetto culturale che utilizza il vino per mettere in relazione conoscenze, territori e comunità, non un’iniziativa commerciale», prosegue Conforti.

L’obiettivo è consolidare il percorso, collegare Siena a nuove reti di confronto nazionali e internazionali e costruire occasioni di crescita anche per le nuove generazioni. “Vino Insieme” si prepara così a proseguire nel tempo, forte di una squadra, di un’identità definita e di una visione che tiene insieme tradizione e futuro.

La squadra al lavoro:

Partner: Marco Busini, presidente della Delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud; Gianluca Cavicchioli, direttore generale dell’Unione Agricoltori di Siena e presidente di FIMIAV; Stefano Ciatti, presidente del Comitato Scientifico di Terre della Salute; Andrea Mazzoni, già professore della Scuola Enologica Bettino Ricasoli di Siena e consulente vitivinicolo; Federico Minghi, Brand Ambassador del Made in Tuscany e presidente di My Italy Experiences; Terre della Salute.

Sponsor: Paolo Brogioni, direttore di Assoenologi, Assoenologi, con il suo impegno per la cultura e la professione del vino; Sandro Bottega, amministratore delegato di Bottega S.p.A.; Saverio Galli Torrini direttore del Consorzio Vino Chianti; Cino Cinughi de Pazzi, presidente del Consorzio Chianti Colli Senesi; Manrico Biagini, presidente del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano; Consorzio del Vino Brunello di Montalcino; Consorzio Vino Toscana; Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano; Consorzio Tutela Morellino di Scansano; Consorzio Chianti Classico; Bottega S.p.A.; Argiano; Ciacci Piccolomini d’Aragona; Roberto Rappuoli di Podere Forte; Andrea Maria Rossi, legale rappresentante pro tempore di Medicea Immobiliare; WOM; Silvia Parigi, in rappresentanza di GS Sistemi S.r.l; BCC Banca Centro Toscana Umbria; Estra; Emanuele Rossini di Ruffino; Cantine Dei; Consorzio del Vino Orcia.

Relatori: Virginia Masoni, responsabile della Delegazione Siena CTS; Pier Paolo Baretta, già sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, già assessore al Comune di Napoli e presidente nazionale di R.E.S. – Riformismo e Solidarietà; Salvatore Biondo, segreteria nazionale Res; Annalisa Santucci, professoressa ordinaria di Biochimica presso l’Università di Siena; Maurizio Masini, esperto di comunicazione d’impresa e professore dell’Università di Siena; Andrea Capotorti, di Geosol S.r.l.; S. Em. il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

Il contributo di relatori, istituzioni, consorzi, aziende vitivinicole, imprese, realtà scientifiche e partner testimonia il valore del lavoro di squadra e rappresenta una risorsa fondamentale per consolidare il percorso di “Vino Insieme”, rafforzarne l’identità culturale e accompagnarne le future edizioni, in una prospettiva di collaborazione e crescita condivisa.