Nuoto, la Virtus Buonconvento brilla al Trofeo Extremo

Il nuoto toscano riparte da Colle Val D’Elsa, sede della 12esima edizione del “Trofeo Extremo” kermesse di nuoto organizzata dalla Virtus Buonconvento presso gli impianti della piscina Olimpia di Colle.

Erano quasi 600 gli atleti che si sono dati battaglia in vasca alla prima uscita stagionale e non sono mancate prestazioni già di ottimo livello da parte dei campioni presenti.

Andrea Parpugicu, vice campione italiano assoluto della distanza, ha ritoccato il primato della manifestazione nei 200 rana, portando a casa il premio anche nei 50 rana dove ha siglato 27’’64, cancellando il precedente record risalente al 2021. Tra le fila giallonere ha fatto il suo esordio anche Alessandro Sonetti, autore di un buon 100 misto, a un soffio dalla qualifica per i prossimi Campionati Italiani Assoluti.

Nei 200 dorso è stato Tommaso Laurenzi dell’Aqua Sport di Pistoia a scaricare 1’58’’56, nuovo record del meeting e tempo di livello assoluto.

Roberta Piano del Balzo ha esordito con i colori della Virtus proprio a Colle, timbrando subito una bella prestazione nei “suoi” 200 farfalla con il nuovo primato della manifestazione, tolto a Chiara Costagli, seconda nella gara e, anche lei, abbondantemente sotto il suo precedente limite.

Nei 50 dorso, invece, ci ha pensato la virtussina e nazionale svizzera Martha Loetscher che ha stampato 28’’57, abbassando di quasi un secondo il precedente limite dell’altra giallonera Sara Batti (2023).

Ma il record più bello è arrivato dalla 4×50 stile libero femminile, formata da: Michelle Coscia, Roberta Piano Del Balzo, Chiara Costagli e Gaia Giovannoni. Con l’apertura a 26’’2 di Coscia, due ottime frazioni centrali e la chiusura prepotente di Giovannoni a 25’’8, le ragazze hanno siglato il nuovo record toscano assoluto sulla distanza, che era stato ottenuto proprio a Colle Val D’Elsa addirittura quasi 20 anni fa (nel 2009).

Adesso tutto è pronto per la partenza per Genova, sede dello storico e prestigioso Trofeo Nico Sapio; molti dei protagonisti della Virtus Buonconvento saranno là con buone speranze di successo, confortati da questo brillante inizio di stagione.