Mens Sana Scherma, un podio e cinque qualificati ai Campionati Nazionali

Buona la prima per le spade biancoverdi Under 17 e Under 20 che nei giorni scorsi sono scesi in pedana per le prime competizioni Regionali. Il gruppo torna dalla competizione con una vittoria, diversi piazzamenti nelle prime posizioni e cinque pass conquistati per le prossime fasi nazionali. Nella giornata di sabato è arrivato il successo di Emma Bartaloni, che si è aggiudicata la prova di spada femminile Under 17. Sul podio anche la compagna di squadra e coetanea Vittoria Gonnelli, terza classificata. Entrambe hanno così ottenuto la qualificazione alla fase nazionale, in programma a Catania nel mese di novembre.

I risultati. Nella prova maschile Under 17 è invece sceso in pedana Giacomo Bardi, che ha concluso il proprio percorso al primo turno. Domenica spazio alla categoria Under 20, dove la Mens Sana Scherma ha piazzato ben tre atlete nelle prime otto della classifica. Ginevra Cornamusini, Chiara Oliboni e Li da Settefonti hanno tutte centrato l’obiettivo della qualificazione alla fase nazionale. A un solo posto dal pass si è fermata la giovanissima Vittoria Gonnelli, mentre Emma Bartaloni ha concluso la propria gara un turno prima. Nella prova maschile Under 20 hanno rappresentato i colori biancoverdi Davide Albiani e Giacomo Bardi. Entrambi hanno disputato una buona gara senza però riuscire a raggiungere la qualificazione.