TEDxSiena 2026, il coraggio al Teatro dei Rozzi

Il coraggio sarà il filo conduttore di TEDxSiena 2026, in programma sabato 17 ottobre al Teatro dei Rozzi, in piazza Indipendenza, con apertura alle ore 10 e primi talk alle 10.30. Nell’anno del decennale, l’evento riunirà protagonisti del giornalismo, della ricerca e della cultura, affiancando agli interventi musica dal vivo, teatro e arti visive. A condurre la giornata sarà Filippo Meiattini.

La giornalista d’inchiesta Stefania Maurizi affronterà il prezzo del coraggio nella ricerca della verità e nella difesa della libertà d’informazione. Annamaria Torre racconterà come la memoria del padre Marcello, sindaco di Pagani, sia diventata impegno per la legalità. Alhassan Selmi, giornalista, fotografo e videomaker, porterà il valore della testimonianza attraverso il racconto della vita a Gaza.

All’intelligenza artificiale e alle scelte che comporta saranno dedicati diversi interventi: Marco Gori parlerà delle paure dell’IA e della responsabilità umana nel suo sviluppo; Stefano Zaccaria della necessità di dare una direzione all’innovazione; Valter Fraccaro delle opportunità che nascono dall’incontro tra ricerca, imprese e nuove tecnologie. Emma Borghi, maker e content creator, racconterà il coraggio di mettersi alla prova con la robotica e la tecnologia.

L’editore Florindo Rubbettino rifletterà sulla scelta di restare e investire nei territori attraverso la cultura. Giuseppe Giambrone, fondatore del Tuscany Camp, racconterà la scommessa sul talento degli atleti e sulle opportunità dello sport. Lo scrittore Sacha Naspini esplorerà le fragilità umane attraverso le storie, mentre il fotografo ed esploratore Luca Bracali porterà l’esperienza del viaggio e l’attenzione alla fragilità del pianeta.

Il programma artistico vedrà Fabio Balzano con Rabbia Rosa, un omaggio all’eredità musicale di Rosa Balistreri; l’attrice Silvia Priscilla Bruni con una performance sulle donne della Resistenza; Valentino Antonini con opere sul tema del coraggio. La Scuola di Fumetto e Scrittura di Daniele Marotta darà spazio al racconto per immagini.

Nel corso della giornata potrebbero trovare spazio anche alcune sorprese, da scoprire insieme al pubblico. Le pause e i momenti di convivialità saranno occasioni per incontrare gli speaker, confrontarsi e fare networking tra studenti, professionisti, imprese e cittadini.

Il progetto è organizzato da Smart City Lab, Pangea e The B Side Events, con il supporto del Comune di Siena, dell’Università di Siena, dell’Università per Stranieri di Siena e di Teatri di Siena. Sostengono l’iniziativa Federmanager Siena, Prometeo, Dievole e RCR Cristalleria Italiana. Radio Siena TV è media partner; la Scuola di Fumetto partecipa con una collaborazione speciale.

Evento organizzato in modo indipendente su licenza TED, TEDxSiena porta avanti dal 2016 uno spazio di incontro tra idee e persone. L’obiettivo di questa edizione è offrire al pubblico nuovi strumenti per guardare al futuro con fiducia e riconoscere il proprio coraggio.