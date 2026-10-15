Provincia di Siena a Bruxelles, Carletti: «Preoccupano i tagli ai fondi europei»

Si è conclusa la missione della Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti a Bruxelles in occasione della European Week of Regions and Cities 2026, il più importante appuntamento europeo dedicato allo sviluppo regionale, urbano e alle politiche di coesione.

Tre giorni intensi di lavoro e confronto a fianco delle delegazioni di UPI Toscana e Anci Toscana, resi possibili grazie al supporto degli Uffici della Regione Toscana a Bruxelles, che con il loro presidio costante garantiscono tutto l’anno un raccordo fondamentale tra il territorio e le istituzioni dell’Unione.

L’agenda della missione ha toccato nodi cruciali per la vita quotidiana dei cittadini. Tra i momenti principali, il confronto con l’eurodeputata Irene Tinagli sul tema dell’emergenza casa e l’incontro con Antonio Mazzeo, Luca Menesini e Lorenzo Galligani, i rappresentanti toscani nel Comitato Europeo delle Regioni, che hanno condiviso le attività e le battaglie portate avanti a livello comunitario. Non sono mancati i momenti di forte impatto politico e geopolitico, come la partecipazione alla sessione plenaria del Parlamento Europeo durante l’intervento del Sindaco di Kiev, insieme all’approfondimento dedicato al ruolo delle donne e dell’agricoltura organizzato dalla Regione Toscana che ha visto la presenza del Presidente Giani e degli assessori Manetti e Marras.

Tuttavia, il bilancio del confronto europeo porta con sé anche forti elementi di preoccupazione. La discussione in corso sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 della UE prefigura infatti un taglio significativo alle risorse destinate alle Politiche Agricole e di Coesione.

“Sono state giornate molto importanti ma non torniamo a casa sollevati – commenta la Presidente Agnese Carletti. – La discussione sul bilancio europeo 2028-2034 sta considerando molte risorse in meno proprio sui fondi che impattano maggiormente sulla nostra quotidianità. Quando parliamo di fondi di coesione parliamo infatti di innovazione, sociale, formazione. Basti pensare che misure fondamentali per le famiglie, come ‘Nidi Gratis’ o ‘Libri Gratis’ sono finanziate proprio grazie a queste risorse, così come i progetti educativi che realizziamo sulle scuole”.

Con la delegazione senese anche il Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti, delegato di Anci alla Sanità e il consigliere comunale di Castellina in Chianti Carlo Sisti. Tra gli obiettivi della missione quello di capire le future modalità di erogazione dei fondi per trasformarli in opportunità concrete per le comunità locali.