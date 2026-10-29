Servizi bus: dal 2 novembre rimodulazione orari di corse scolastiche

Da lunedì 2 novembre 2026 alcuni servizi bus del territorio provinciale saranno rimodulati.

In sintonia con la Provincia di Siena, la Regione Toscana e il Comune di Siena, at – autolinee toscane ha infatti recepito segnalazioni pervenute nelle prime settimane di scuola così da programmare alcune modifiche degli orari di linee urbane ed extraurbane, in modo tale da essere più funzionali alle esigenze degli studenti che devono raggiungere vari plessi scolastici nell’area di Siena e provincia.

Il dettaglio:

Linea s30: la corsa feriale delle ore 6:25 da Castello per Policlinico, sarà anticipata alle ore 6:15; la corsa feriale delle ore 13:10 da piazza Gramsci per Castello, sarà posticipata alle ore 13:15.

Linea s34: la corsa feriale delle ore 7:20 da Vagliagli per piazza Gramsci, sarà anticipata alle ore 7:15; la corsa feriale delle 7:00 da Ponte a Bozzone per Vagliagli sarà anticipata alle ore 6:55; la corsa feriale delle ore 6:40 da Vagliagli per Ponte a Bozzone, sarà anticipata alle ore 6:35.

Linea s35: la corsa delle ore 13.10 da piazza Gramsci per Quercegrossa sarà posticipata alle ore 13:15.

Linea s36: la corsa feriale delle ore 7:00 da Quattro strade per Siena/piazza Gramsci sarà anticipata alle ore 6:55.

Linea s77: la corsa feriale escluso sabato delle ore 14:08 da piazza del Sale per Petriccio, sarà posticipata alle ore 14:13.

Linea 110: la corsa feriale delle ore 7:05 da Casciano per Siena sarà anticipata alle ore 7.

Linea 111: la corsa feriale escluso sabato delle ore 12:45 da terminal Pescaia per Murlo, sarà posticipata alle ore 13:10.

Linea 114: la corsa feriale escluso sabato delle ore 12:50 da terminal Pescaia per Montalcino, sarà posticipata alle ore 13:12.

Linea 122: la corsa feriale delle ore 14:00 da Siena Fs per Ciciano, sarà posticipata alle 14:05; la corsa feriale escluso sabato delle ore 13:55 da Siena Fs per

Montalcinello, sarà posticipata alle ore 14:00.

Linea 125: la corsa feriale delle ore 6:45 da Castellina in Chianti per Siena, sarà anticipata alle ore 6:40.

Linea 506: la corsa feriale delle ore 7:00 da Policlinico per piazza Gramsci sarà anticipata alle ore 6:55.

Linea 543: la corsa feriale escluso sabato sarà ripristinata con partenza alle 8 da Siena FS per Petriccio.

Linea 584: la corsa delle 13:43 da Terminal Pescaia per Antiporto, sarà soppressa.

Linea 130: la corsa feriale delle ore 9:35 da Siena per San Gimignano, sarà anticipata alle ore 9:20; la corsa feriale delle o14:00 da San Gimignano per Poggibonsi FS, sarà posticipata alle ore 14:20 e prolungherà fino a S. Lucia – Strada.

Linea 136: la corsa feriale (escluso il sabato) delle ore 7:05 da Poggibonsi per Siena, sarà anticipata alle ore 7:00; inoltre la corsa feriale (escluso sabato) delle ore 7:10 da Poggibonsi per Siena, sarà anticipata alle ore 7:00.

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).