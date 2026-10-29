Gianluca Sonnini nuovo presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese

Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi, è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Sonnini succede a Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi due anni, come previsto dallo statuto.

La Giunta dell’Unione dei Comuni, composta dai sindaci dei dieci Comuni della Valdichiana Senese – Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda – si è riunita venerdì 23 ottobre e ha individuato in Gianluca Sonnini il nome da proporre al Consiglio dell’Unione per la presidenza. L’elezione del nuovo presidente è avvenuta durante la seduta del Consiglio dell’Unione che si è svolta martedì 27 ottobre. Il nuovo presidente entrerà ufficialmente in carica a partire dal 29 ottobre 2026.

Zacchei ringrazia i sindaci per i sostegno durante la sua presidenza: “Sono stati due anni intensi di lavoro, idee e iniziative. L’inaugurazione della nuova sede ha dato identità e sostanza a un ente che gestisce diciotto servizi in forma associata per conto dei dieci Comuni.

Il mio mandato è stato segnato dalla straordinarietà di essere stati per due anni consecutivi Capitale Toscana della cultura, un progetto che ci ha consentito di rafforzare legami, aprirsi, farsi conoscere e fare esperienze, ma soprattutto ha dimostrato che la cultura in territori come il nostro, è soprattutto una politica di rete. Poi ci sono stati i temi della gestione delle aree interne che hanno portato nei Comuni della Valdichiana senese risorse importantissime, finanziando interventi sulla sicurezza scolastica, l’efficientamento energetico, la cultura, l’ambiente e le filiere economiche.

Lascio un Unione dei Comuni più strutturata e motivata e pronta alle sfide future che questo territorio dovrà affrontare in maniera unita. Il lavoro fatto è il frutto della grande squadra dei Sindaci, che hanno saputo convergere e lavorare sempre per obbiettivi comuni e condivisi. Ringrazio tutti per la stima e per il supporto ricevuto e consapevole che Gianluca Sonnini saprà proseguire in maniera impeccabile il lavoro da anni avviato per far crescere la nostra Valdichiana senese”.

Il neo presidente Sonnini, oltre a ringraziare i colleghi sindaci, dice già quali saranno le priorità e i progetti del suo mandato: “Assumere la guida dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese è un incarico che accolgo con orgoglio e profondo senso di responsabilità. Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia che mi hanno accordato e il presidente uscente, Edo Zacchei, per l’ottimo lavoro svolto.

L’obiettivo centrale del mio mandato sarà quello di proseguire lungo la strada della collaborazione e del lavoro collettivo. Sono profondamente convinto che la vera forza della nostra Unione risieda proprio nella sinergia costante tra tutti i Sindaci e l’intera struttura tecnico-amministrativa, che rappresenta il vero valore aggiunto del nostro agire politico.

Insieme, ci impegneremo a portare avanti con continuità tutte le preziose attività già avviate e consolidate nel tempo, dai servizi associati che supportano quotidianamente i nostri municipi alle grandi sfide trasversali come il programma delle Aree Interne e il welfare culturale. Al contempo, manterremo lo sguardo rivolto al futuro, pronti ad accogliere, ideare e sviluppare le nuove progettualità che si presenteranno”.

Il presidente Sonnini lavorerà, nei prossimi giorni, alla definizione delle deleghe, che saranno concordate con i colleghi sindaci. L’ascolto e il confronto, che hanno caratterizzato il percorso dell’Unione fino a oggi, continueranno a rappresentare il metodo di lavoro di riferimento anche per gli anni a venire.