Rapolano Terme: oggi torna a riunirsi il consiglio comunale

Oggi, giovedì 29 ottobre alle ore 18.30, torna a riunirsi il consiglio comunale di Rapolano Terme. La seduta vede fra i punti principali all’ordine del giorno alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2026 e al programma triennale delle opere pubbliche, il bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2025, la convenzione per la gestione associata di assegnazione di alloggi di ERP, Edilizia residenziale pubblica e due mozioni presentate dal consigliere Lascialfari Daniele, rappresentante dal Gruppo Misto, sulla sicurezza idraulica e la prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio comunale e sulla promozione e diffusione capillare sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto, “Signal for Help”, per la prevenzione della violenza di genere.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Rapolano Terme.