Incidente sulla Siena-Bettolle: due feriti gravi

Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 22.27 di ieri, venerdì 9 ottobre, per un incidente stradale avvenuto sulla Siena-Bettolle in direzione sud nel comune di Rapolano Terme.
Un uomo di 65 e uno di 31 anni, dopo i primi soccorsi prestati sul posto, sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in gravi condizioni (codice 2).
Sul posto sono intervenute l’automedica Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e l’ambulanza della Misericordia di Taverne d’Arbia.
Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.