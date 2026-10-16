Rapolano Terme ricorda il giornalista Franco Ettore Vaselli

Giornalista autorevole nonché inviato internazionale, testimone diretto della storia contemporanea capace di coniugare rigore professionale, curiosità intellettuale e profonde radici toscane.

Franco Ettore Vaselli (1945 – 2025) ha raccontato guerre civili, crisi politiche, colpi di Stato e grandi trasformazioni internazionali in America Latina, Europa e Asia, seguendo anche eventi sportivi di primo piano come Olimpiadi e Mondiali di calcio. Nato a Serre di Rapolano, ha iniziato la carriera a La Nazione firmandosi “Franco Ettore” per poi approdare all’Agenzia Ansa, dove ha percorso tutti i gradini fino a diventarne vicedirettore. Nel corso della sua carriera è stato corrispondente e responsabile di sedi estere come Lisbona, San Paolo, Città del Messico, Pechino e Bruxelles.

A quasi un anno dalla scomparsa, la famiglia ha deciso di ricordarlo con il convegno “Dalle Serre al mondo: dagli Appennini al Tibet, passando per le Ande” in programma a Serre di Rapolano sabato 17 ottobre (Museo dell’Antica Grancia, 14.30-18.30). A ricordarlo saranno colleghi e amici in grado di ricostruire la figura di Vaselli sia dal punto di vista professionale che umano.

L’iniziativa è organizzata da La Grancia APS con il contributo di Terme Antica Querciolaia e Terme San Giovanni e il patrocinio di Comune Rapolano Terme, Provincia di Siena, Università per Stranieri di Siena, Ordine dei Giornalisti Toscana. Media Partner Ansa. In collaborazione con agenziaimpress.it e agricultura.it

Il programma – Ad aprire i lavori Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme. A seguire l’intervento di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena dal titolo Il giornalismo nell’era della globalizzazione: da Lippmann alle fake news. Le agenzie di stampa come fonte di informazione, conoscenza dei fatti e dialogo tra culture. Giulia Saracini ripercorrerà gli inizi della carriera tra Siena e Firenze, mentre Giampiero Gramaglia – già direttore ANSA, direttore della Scuola di Giornalismo di Urbino e docente di giornalismo internazionale all’Università La Sapienza di Roma – parlerà della straordinaria esperienza di Vaselli all’ANSA: Roma, Lisbona, Brasile e Messico. Giorgio Starace, già ambasciatore d’Italia in Russia, ricorderà l’esperienza lavorativa di Vaselli in Cina e Martino Rigacci, giornalista ANSA, racconterà invece gli anni trascorsi a Bruxelles, Buenos Aires e infine Roma. A chiudere il convegno i ricordi personali e le testimonianze di Clara Albani, Roberto Paffetti e altri amici e colleghi. Modera il giornalista Michele Taddei.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.