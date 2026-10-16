“A ciascuno il suo”: la Misericordia di Siena promuove la prescrizione sociale per il benessere della comunità

Promuovere la salute e il benessere non significa soltanto somministrare farmaci o terapie tradizionali, ma anche prendersi cura delle condizioni sociali e culturali della persona. È questo il principio fondamentale emerso durante il convegno “A ciascuno il suo”, ospitato presso la sede della Misericordia di Siena.

Ad illustrare il senso dell’iniziativa è Maura Cambiaggi, coordinatrice dell’evento, che ha evidenziato le enormi potenzialità della prescrizione sociale all’interno del contesto del welfare culturale.

Che cos’è la prescrizione sociale?

La prescrizione sociale è un intervento non medico rivolto a persone che vivono situazioni di disagio o vulnerabilità. Attraverso questo approccio, al paziente non viene prescritto un farmaco, bensì una serie di attività mirate: dalla pratica sportiva e motoria a momenti di ricreazione, fino alla partecipazione ad attività culturali e letterarie. «La prescrizione sociale parte dal personale sanitario», spiega Cambiaggi. «Successivamente, l’attività viene somministrata e messa in pratica grazie al supporto delle numerose associazioni attive sul nostro territorio, ciascuna con le proprie competenze specifiche».

Il ruolo chiave dei Link Worker

Perno dell’intero progetto coordinato dalla Misericordia di Siena è la creazione di un gruppo specializzato di link worker (operatori di collegamento). Queste figure professionali svolgono un ruolo decisivo: fanno da tramite tra il medico o l’operatore sanitario che effettua la prescrizione e il tessuto associativo del territorio. Ricevuta la richiesta, il link worker individua l’ente, l’associazione o il gruppo di supporto più idoneo a rispondere ai bisogni dello specifico individuo. Una risposta su misura per ogni personaIl titolo del convegno, “A ciascuno il suo”, riassume perfettamente la filosofia dell’iniziativa: non esistono ricette universali per il benessere psicosociale. Un’attività che risulta benefica per un individuo potrebbe non esserlo per un altro. «Deve essere un percorso cucito su misura per il singolo», riassume Maura Cambiaggi. Grazie a questa rete integrata, Siena compie un passo importante verso un modello di cura sempre più inclusivo, personalizzato e attento ai bisogni reali delle persone.

