L’Asl Toscana sud est ha aperto un avviso di manifestazione di interesse per la co-progettazione e alla successiva realizzazione degli interventi previsti dal progetto sperimentale “Sentieri di cura”. Fino a mercoledì 25 novembre, sarà possibile per gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni di Promozione Sociale inviare la propria candidatura per partecipare.

Gli Enti individuati opereranno in stretta sinergia con l’Azienda Sanitaria, con le Zone Distretto/SdS , con i responsabili aziendali e le équipe di riferimento, per la presa in carico di un numero massimo complessivo di n. 1.000 persone grandi anziane, individuate tra le persone di età pari o superiore a 80 anni, affette da almeno una patologia cronica e non inserite in percorsi di Assistenza Domiciliare Integrata.

Gli interventi proposti dagli Enti del Terzo Settore dovranno garantire, gli elementi minimi di seguito indicati.

a) presa in carico e contatto individuale: presa in carico della persona da parte di personale non sanitario, individuato dall’Ente attuatore nell’ambito delle proprie competenze, con il coordinamento delle figure individuate per la gestione del percorso, e realizzazione di n. 2 chiamate e/o videochiamate settimanali, della durata minima di 15 minuti ciascuna, finalizzate al mantenimento del contatto, alla rilevazione dei bisogni e alla verifica, mediante strumenti di valutazione individuati nell’ambito del progetto, dell’orientamento spazio-temporale e del benessere della persona;

b) videoconferenze di gruppo: realizzazione di incontri di gruppo in videoconferenza, con il coinvolgimento di personale adeguatamente individuato e formato, compresi, ove appropriato, volontari, nel rispetto dei seguenti parametri minimi: frequenza: almeno settimanale; durata: almeno 60 minuti; numero massimo: 10 persone grandi anziane per gruppo.

Le attività potranno avere carattere ricreativo, culturale, relazionale e di socializzazione;

In sede di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore potranno proporre modalità organizzative e metodologiche, strumenti tecnologici, modalità di coinvolgimento delle famiglie e delle reti territoriali, attività integrative e migliorative e sistemi di monitoraggio e valutazione ulteriori rispetto a quelli minimi previsti.

Il progetto “Sentieri di cura” si colloca nel contesto organizzativo e sociosanitario dell’Azienda USL Toscana Sud Est, caratterizzato da un’estensione territoriale ampia, da una bassa densità abitativa in molte aree e da un marcato indice di invecchiamento della popolazione. Come evidenziato nella Relazione sanitaria aziendale 2024, il territorio presenta una quota significativamente elevata di persone anziane, con una prevalenza crescente di soggetti ultraottantenni affetti da una o più patologie croniche, spesso in condizioni di fragilità clinica, funzionale e sociale.

Chi volesse partecipare, può manifestare il proprio interesse al seguente indirizzo PEC: [email protected], indicando nell’oggetto alla c.a. della Responsabile del Procedimento Dr.ssa Maria Giovanna D’amato. Nell’oggetto dell’invio dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di Soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione delle attività di cui al progetto “Sentieri di cura”. È possibile recuperare il modulo di domanda e l’avviso completo all’indirizzo: https://www.uslsudest.toscana.it/bandi-e-avvisi/avviso-di-istruttoria-pubblica-per-l-individuazione-di-soggetti-del-terzo-settore-per-la-co-progettazione-delle-attivita-di-cui-al-progetto-finanziato-da-age-na-s-sentieri-di-cura