Missione in Mozambico per il dermatologo Giulio Cortonesi

Nuova missione di cooperazione internazionale in Africa. Il dottor Giulio Cortonesi, dermatologo dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, ha partecipato ad una missione dermatologica promossa da ISDIN e dalla Fundación África Directo in Mozambico. Il dottor Cortonesi è stato l’unico italiano in una squadra internazionale di 17 medici, affiancata dai volontari delle due organizzazioni. La sua partecipazione è stata resa possibile da una borsa di studio solidale vinta tra circa 70 candidature di dermatologi italiani.

«L’esperienza internazionale del dottor Giulio Cortonesi e la sua partecipazione alla missione in Mozambico è motivo di soddisfazione per tutta la nostra équipe – commenta il professor Pietro Rubegni, direttore della Dermatologia –. Le competenze chirurgiche maturate quotidianamente nella nostra attività assistenziale hanno trovato un’importante occasione di applicazione anche in un contesto caratterizzato da risorse sanitarie molto più limitate. È bello vedere come la professionalità costruita all’interno del nostro ospedale possa diventare uno strumento concreto di solidarietà e cooperazione internazionale».

Nei giorni trascorsi tra Maputo, Xai-Xai, Inhambane e Beira, la squadra ha visitato complessivamente 1.606 pazienti e rimosso 407 tumori cutanei. «Molti pazienti – racconta Cortonesi – si sono presentati con lesioni già molto estese. Alcuni tumori, in un sistema con maggiori risorse, avrebbero richiesto una valutazione multidisciplinare e, a seconda del tipo e dello stadio, anche terapie oncologiche come l’immunoterapia o trattamenti mirati. Per le persone che abbiamo assistito queste opzioni non erano concretamente accessibili. In diversi casi la chirurgia era l’unica possibilità praticabile, anche a costo di interventi estesi e demolitivi». L’attività si è concentrata in particolare sulle persone con albinismo. La ridotta o assente produzione di melanina espone la loro pelle a danni da radiazioni ultraviolette e a un elevato rischio di tumori cutanei, soprattutto quando mancano una protezione solare quotidiana e controlli regolari. Molti i bambini visitati: «Quando ho davanti un adulto con un tumore avanzato vedo quanto sia costato non aver potuto iniziare prima la prevenzione. Con i bambini abbiamo l’opportunità di cambiare questa storia: la fotoprotezione deve cominciare fin dalla prima infanzia, con creme solari, indumenti e comportamenti adeguati.

È una misura semplice, ma per loro può fare una differenza enorme negli anni». La missione non si è fermata alle visite e agli interventi. I medici hanno lavorato accanto al personale sanitario mozambicano, condividendo criteri per riconoscere le lesioni sospette, indicazioni per trattarle e strumenti per seguire i pazienti. «La formazione è stata una delle parti più importanti del nostro lavoro. Noi siamo rimasti per un periodo limitato, i colleghi locali continueranno a incontrare queste persone. Aiutarli a individuare prima un tumore significa dare continuità a ciò che abbiamo fatto insieme. Ringrazio l’Aou Senese – conclude Cortonesi – per avermi dato la possibilità concreta di prendere parte a questa missione e per il sostegno che riserva alla cooperazione internazionale. Ringrazio il mio direttore, il professor Pietro Rubegni, per la fiducia. Un grazie speciale va ai colleghi della UOC Dermatologia, che durante la mia assenza mi hanno sostituito e hanno garantito l’assistenza ai nostri pazienti. Sono tornato con incontri che non dimenticherò e con la convinzione che investire nella prevenzione dei bambini e nella formazione dei sanitari locali sia il modo più utile per dare seguito a questa esperienza».