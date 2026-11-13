A1, chiusure notturne della stazione di Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dei giunti di dilatazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre , sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci; dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre , sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud;

, sarà chiusa in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud; dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre , sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci;

, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci; dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze Scandicci.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui sarà chiusa la stazione dell’A1 di Firenze-Impruneta e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.