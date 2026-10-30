Bus Firenze-Siena, Regione sollecita AT: “Gestire le criticità, limitare i disagi”

“La peculiare situazione della tratta extraurbana Firenze-Siena, che alterna momenti di presenze limitate a momenti di grande affollamento causati dalla presenza di turisti, è all’attenzione della Regione Toscana da tempo ed il gestore del servizio, Autolinee Toscane (AT), su nostra sollecitazione, sta lavorando a delle proposte per gestire la criticità e limitare i disagi”.

A dirlo l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, che risponde alla segnalazione dei consiglieri regionali Gemelli e Tucci di Fratelli d’Italia riguardo il sovraffollamento della linea ricordando che il problema è noto e le presenze sulla tratta sono monitorate da tempo, infatti l’assessorato ai trasporti aveva già chiesto al gestore del servizio spiegazioni riguardo al disagio lamentato dai pendolari sopratutto nelle corse delle ultime due settimane.

“Autolinee Toscana – ha precisato Boni – ha risposto alle nostre richieste di chiarimenti spiegando che nelle ultime due settimane si è registrato un aumento significativo ed imprevisto dei viaggiatori in direzione Firenze, probabilmente dovuto ad eventi organizzati nel capoluogo regionale. Questi stessi eventi hanno contribuito ad ingolfare la viabilità ordinaria, con ingorghi e ritardi che hanno compromesso la normale programmazione delle corse. Autolinee ci ha comunque garantito che è stata garantita la sicurezza a bordo e sono state rispettate le capienze massime previste dalla normativa, effettuando talvolta anche delle corse bis. Chiaramente – ha concluso – continueremo il monitoraggio puntuale delle corse e, sulla base dei dati, valuteremo possibili correzioni alla programmazione o nuovi progetti”.