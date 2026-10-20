Allerta gialla per pioggia e temporali in Toscana, arancione nell’Arcipelago

La perturbazione atlantica prevista nei giorni scorsi è in arrivo con piogge e temporali su tutta la Toscana. Coinvolte dai fenomeni di forte intensità saranno in particolare le isole dell’Arcipelago per cui la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione. L’allerta è valida dalle ore 18 alla mezzanotte di oggi, martedì 20 ottobre.

L’instabilità coinvolgerà tutta la regione fino al pomeriggio di domani, mercoledì 21. È previsto pertanto un codice giallo per mareggiate, temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.