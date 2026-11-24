Altra perturbazione atlantica in arrivo in Toscana, con piogge e temporali che interesseranno le aree a nord e ad ovest della regione in particolare dal pomeriggio di domani, mercoledì 25 novembre.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di domani per le zone di nord-ovest (Lunigiana, Versilia e bacino del Serchio). Ed un altro codice giallo, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti, valido dalle 12 alla mezzanotte di domani per costa e aree occidentali adiacenti.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di maltempo, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.