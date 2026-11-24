Abbadia San Salvatore, tutto esaurito per “Assassinio sull’Orient Express”: la stagione teatrale parte con oltre 200 abbonamenti

Lunedì 30 novembre alle ore 21.15 Claudio “Greg” Gregori apre il cartellone del Cinema Teatro Amiata, promosso dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

Tutto esaurito per il primo spettacolo e oltre 200 abbonamenti sottoscritti. Si apre con un’importante risposta del pubblico la stagione teatrale 2026/2027 del Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore. Lunedì 30 novembre, alle ore 21.15, sarà Claudio “Greg” Gregori, protagonista di Assassinio sull’Orient Express, a inaugurare il cartellone promosso dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

“Il tutto esaurito per il primo spettacolo e gli oltre 200 abbonamenti sono una bellissima risposta da parte del pubblico – dichiara l’assessora alla Cultura Francesca Mariottini –. Scegliere un abbonamento significa dare fiducia a un’intera proposta culturale e al lavoro che la rende possibile. Ringraziamo gli spettatori, la Fondazione Toscana Spettacolo e tutte le persone impegnate nella programmazione e nell’accoglienza. Vogliamo continuare a far crescere il Cinema Teatro Amiata come luogo di incontro, con spettacoli di qualità e proposte capaci di coinvolgere pubblici diversi, dalle famiglie alle scuole”.

Uno dei più celebri gialli di Agatha Christie arriva sul palcoscenico in una messinscena che intreccia mistero, suspense, tensione e ironia, con la regia di Roberto Valerio. Accanto a Claudio “Greg” Gregori, tra gli interpreti dello spettacolo figurano Valerio Di Benedetto e Simone Montedoro. La produzione è di Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale.

Al centro della storia un viaggio a bordo del leggendario Orient Express, che si trasforma in un intricato caso di omicidio. Un treno bloccato, un delitto misterioso e un gruppo di passeggeri tra i quali si nasconde l’assassino. Indizi, sospetti e colpi di scena si susseguono in un racconto che continua ad appassionare generazioni di lettori e spettatori.

L’allestimento teatrale restituisce le atmosfere del celebre romanzo, portando in scena un intreccio in cui ogni personaggio può nascondere un segreto e nulla è davvero come sembra.

Lo spettacolo inaugura il cartellone che fino al 1° aprile porterà al Cinema Teatro Amiata cinque appuntamenti con protagonisti di rilievo nazionale, attraversando generi diversi, dal giallo alla commedia, dalla satira al teatro di narrazione.

Dopo l’apertura con Claudio “Greg” Gregori, la stagione proseguirà l’11 gennaio con Luca Bizzarri e Francesco Montanari in Il medico dei maiali, il 23 febbraio con Valeria Graci in Volevo essere io. Tratto da una storia vera… la mia!, il 16 marzo con Silvia Frasson in Tre sorelle e il 1° aprile con Fabio Caressa e Pierluigi Iorio in E andammo a Berlino.

Accanto alla stagione serale, la programmazione del Cinema Teatro Amiata comprende anche Amiata Circus 2.0, la rassegna del sabato pomeriggio dedicata alle famiglie, e un progetto teatrale in lingua inglese rivolto alle scuole.

Informazioni

Per lo spettacolo inaugurale del 30 novembre i posti sono esauriti. Il Cinema Teatro Amiata si trova in via Matteotti 8 ad Abbadia San Salvatore.

Per informazioni sulla programmazione:

0577 778798 – 338 1452299 – 338 2765356

[email protected]

www.cittadellefiaccole.it

www.toscanaspettacolo.it