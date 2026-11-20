Un omaggio a una delle figure femminili più rivoluzionarie del Novecento, simbolo di libertà, emancipazione e lotta contro ogni forma di discriminazione. Mercoledì 25 novembre, alle ore 21, il Teatro dei Rinnovati ospiterà “Joséphine Baker. Danzare la libertà” (https://teatridisiena.it/josephine-baker-danzare-la-liberta/), galà coreutico internazionale inserito nel cartellone Extra Sipario dei Teatri di Siena, con la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

Lo spettacolo celebra la straordinaria eredità artistica e umana di Joséphine Baker, danzatrice, cantante e attivista che ha saputo trasformare il proprio talento in uno strumento di affermazione personale e di impegno civile, sfidando i pregiudizi razziali e le convenzioni sociali del suo tempo. Una figura che ancora oggi rappresenta un esempio di indipendenza e autodeterminazione femminile, valori che il progetto intende trasmettere attraverso il linguaggio universale della danza.

L’appuntamento si svolgerà in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e rientra nel programma di iniziative promosso dal Comune di Siena, in collaborazione con il Tavolo istituzionale per le pari opportunità, dal titolo “Libertà, Consapevolezza, Indipendenza. Tante voci, per costruire un futuro senza violenza”.

La serata dei Rinnovati avrà anche un’importante finalità solidale: il ricavato sarà devoluto all’associazione Donna Chiama Donna, centro antiviolenza del territorio senese, per sostenere concretamente le donne impegnate in percorsi di uscita dalla violenza. Un contributo che potrà tradursi in un aiuto per affrontare le necessità quotidiane, dall’accesso a un’abitazione alle spese per i figli, accompagnando le donne nel difficile percorso verso l’autonomia personale ed economica. L’iniziativa rappresenta così un momento di incontro tra arte e impegno civile, nel quale la danza diventa veicolo di un messaggio di rispetto, consapevolezza e libertà. Un significato che si inserisce pienamente nel percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune di Siena per il 25 novembre, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere e sull’importanza di costruire una società fondata sulle pari opportunità.

“La figura di Joséphine Baker – dichiara l’assessore alle pari opportunità del Comune di Siena, Micaela Papi – rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di libertà, coraggio ed emancipazione femminile. Abbiamo scelto di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne anche attraverso il linguaggio universale della danza, perché la cultura e l’arte possono essere strumenti potenti per promuovere il rispetto, contrastare gli stereotipi e affermare il diritto di ogni donna a scegliere liberamente il proprio futuro. Questa serata unisce alla sensibilizzazione anche un gesto concreto di solidarietà: il ricavato sarà devoluto all’associazione Donna Chiama Donna, per sostenere le donne che stanno affrontando un percorso di uscita dalla violenza e di riconquista della propria autonomia. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere: la libertà non deve essere soltanto un principio da celebrare, ma un diritto da garantire e difendere ogni giorno”.

“La danza è uno dei linguaggi più potenti e universali che il teatro possa offrire – dichiara Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena – perché attraverso il corpo riesce a esprimere emozioni, raccontare storie e trasmettere messaggi che spesso vanno oltre le parole. È un linguaggio che assume un valore ancora più profondo quando affronta tematiche sociali, come la condizione femminile, la lotta contro la violenza e il diritto di ogni donna alla libertà e all’autodeterminazione. Con questo spettacolo vogliamo ribadire che il teatro non è soltanto intrattenimento, ma anche uno spazio di riflessione, sensibilizzazione e impegno civile. La figura di Joséphine Baker ci ricorda come l’arte possa diventare uno straordinario strumento di emancipazione e di cambiamento. Portare questo messaggio sul palcoscenico dei Rinnovati, proprio il 25 novembre, significa dare alla danza la possibilità di farsi voce di tutte le donne, attraverso la forza espressiva del corpo e la bellezza dell’arte”

La serata, con la direzione artistica di Gianluca Bocchino, vede come protagonista d’eccezione Germaine Acogny, figura di riferimento della danza contemporanea africana e Leone d’Oro alla carriera alla Biennale Danza 2021, che presenterà “Hommage aux ancêtres”, una coreografia da lei stessa ideata e interpretata, dedicata alla cultura africana, alla memoria e al legame profondo con gli antenati. Lo spettacolo prevede musiche originali e mix dal vivo di Fabrice Bouillon “LaForest”, direzione tecnica e luci di Marco Wehrspann, direzione organizzativa e sottotitoli di Helmut Vogt, con un testo poetico di Birago Diop.

Il programma comprenderà inoltre “Dedicato…”, momenti di musica e danza su Joséphine Baker, con coreografia e regia di Ricky Bonavita, musiche originali eseguite dal vivo da Maria Olivero e l’interpretazione dei danzatori dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Un lavoro che ripercorre la figura di Joséphine Baker non soltanto come artista, cantante e danzatrice, ma anche come protagonista delle battaglie per l’emancipazione femminile e contro il razzismo.

A completare il galà sarà “Black Venus”, della compagnia Adarte, con regia e coreografia di Francesca Lettieri. La creazione richiama, attraverso il linguaggio coreografico e visivo, le atmosfere dei café chantant e delle riviste degli anni Venti e Trenta, restituendo il fascino, la forza espressiva e la capacità di provocazione di Joséphine Baker. Sul palco gli interpreti della compagnia Adarte, con i costumi di Silvia Salvaggio, la composizione, drammaturgia sonora e mix dal vivo di Spartaco Cortesi e il disegno luci di Vincenzo Alterini. Assistente di produzione è Francesco Ambrosini. Il progetto, prodotto da Adarte con il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito del Progetto Speciale Danza 2026 e dell’Institut français Firenze, è realizzato in collaborazione con il Comune di Siena, assessorato alle pari opportunità, e con il patrocinio dell’Università di Siena.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.