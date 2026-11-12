Siena Jazz porta il Collettivo Synthesis al Teatro Poliziano

Il Collettivo del progetto SYNTHESIS – Nuove forme musicali per organici in evoluzione torna in concerto sabato 14 novembre alle ore 21.15 sul palco del Teatro Poliziano di Montepulciano (in via del Teatro, 4) per inaugurare la rassegna ASCOLTI – appuntamenti musicali a Montepulciano.

Una serata speciale, con la direzione di Tonino Battista, che riflette la vocazione del Collettivo alla contaminazione e alla sperimentazione, attraverso opere di autori di riferimento della musica contemporanea e della ricerca musicale, accanto a composizioni originali nate all’interno del progetto.

Il progetto è realizzato con il sostegno dalla Regione Toscana nell’ambito Programma regionale FSE+ 2021–2027, Residenze Artistiche Musicali (RAM).

Il programma spazia da Workers Union di Louis Andriessen (1939-2021) – compositore che ha profondamente trasformato la scena musicale europea, a Stay on it di Julius Eastman (1940-1990), artista che ha declinato la lezione minimalista americana con elementi radicali, crudi e potenti della cultura afro. Tra le nuove composizioni, KiloMiles (KM) di Eleonora Rosa e NO SOCIAL, brano concepito dall’intero Collettivo sotto la guida del M° Fabio Massimo Capogrosso, che sul finale presenta una elaborazione di The Black Page #2 di Frank Zappa.

L’organico del collettivo, che valorizza eterogeneità e pluralità di competenze, comprende tredici giovani musicisti: Giulio Barsotti al basso elettrico e contrabbasso, Francesco Bottardi al sax, Federica Cesano a tastiere e canto, Matteo Ciabini e Giulio Cuppari alla chitarra, Amelia Giani ed Eleonora Rosa alla voce, Matilde Gori alla tromba, Tommaso Loteni alla batteria e percussioni, Elio Mauro alla chitarra, Elisabetta Stanghellini all’arpa, Maria Letizia Trianni alla voce e Filippo Zappa alla batteria e percussioni.

Il concerto rappresenta un momento significativo del percorso di residenza artistica avviato nel 2026, durante il quale giovani musicisti sono stati coinvolti in un’esperienza immersiva di formazione, ricerca e produzione, sperimentando nuove modalità di interazione tra jazz, musica contemporanea, improvvisazione e scrittura musicale.

Il Presidente di Siena Jazz, Massimo Mazzini: “L’eccellente andamento di Synthesis dimostra quanto sia importante continuare ad investire in progetti in grado di fare rete tra istituzioni musicali, partner territoriali ed eccellenze creative. Come Siena Jazz siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che valorizza il territorio e proietta la nostra Accademia al centro del dibattito artistico contemporaneo.”

La direttrice artistica di Siena Jazz, Silvia Bolognesi: “Il progetto Synthesis sta dimostrando concretamente come la sperimentazione e la ricerca sonora possano diventare terreno fertile per la crescita dei giovani talenti. La risposta artistica dei giovani musicisti e la qualità della produzione musicale prodotta finora superano ogni nostra aspettativa. Questo successo è il frutto diretto della sinergia con i nostri partner, un’alleanza strategica che valorizza le realtà di spicco del territorio e traccia nuove direzioni per il futuro. In questo spazio, la diversità dei linguaggi musicali – dal jazz alla classica, dalla contemporanea all’etnica – si unisce in una ricerca profonda, capace di generare un codice moderno e inedito che custodisce la consapevolezza del passato”.

I prossimi concerti

Il collettivo tornerà live per altri due concerti a dicembre, con special guest il noto sassofonista e compositore statunitense Chico Freeman: l’11 dicembre a Siena presso Palazzo Chigi Saracini – Micat in Vertice, un evento in collaborazione con Accademia Chigiana, e il 19 dicembre a Firenze presso il PARC – Performing Art Research Center, un evento in collaborazione con Toscana Produzione musica.

Il progetto

SYNTHESIS – Nuove forme musicali per organici in evoluzione nasce dall’incontro tra linguaggi, pratiche creative e sensibilità artistiche differenti, con l’obiettivo di sviluppare un ensemble modulare, flessibile e in continua evoluzione. La residenza è uno spazio di co-creazione nel quale le identità individuali confluiscono in una dimensione collettiva, dando vita a nuove possibilità espressive e a forme inedite di produzione musicale. Un percorso che intreccia formazione avanzata e ricerca artistica, mettendo al centro il dialogo tra tradizione e innovazione e la crescita professionale delle nuove generazioni di musicisti.

Il progetto è promosso da Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, in qualità di capofila, insieme all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

L’iniziativa è stata selezionata nell’ambito del bando regionale dedicato alle Residenze Artistiche Musicali (RAM) e si inserisce in una strategia di valorizzazione dei giovani talenti, sviluppo delle competenze artistiche e innovazione della produzione musicale in Toscana.

La residenza artistica musicale è finanziata con il sostegno dell’Unione europea, attraverso il Programma regionale FSE+ 2021–2027 della Regione Toscana, e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.