Forever Dylan a Siena: lo spettacolo sul cantautore il 4 dicembre

Finalmente a Siena arriva Forever Dylan venerdì 4 dicembre presso l’Auditorium casa dell’Ambiente via Simone Martini 57 alle ore 20,30.

Uno spettacolo immersivo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan, dagli anni ’60 ai primissimi anni ’80, quando le canzoni di quello che poi sarebbe diventato il cantautore Premio Nobel per la letteratura nel 2016 hanno toccato le vette più alte. È questo il progetto della “Forever Dylan Band“, il gruppo musicale formato da Francesco Ragni (voce), Gianluca Meloni (batteria e percussioni), Stefano Trabalza (chitarra), Marco Matteucci (basso), Claudio Scarabottini (tastiere) e Giulio Fortunato (voce recitante), che porta lo spettacolo dedicato al cantautore statunitense nei teatri italiani.

Il progetto è un vero e proprio viaggio nel tempo, circa 20 anni, attraverso le migliori canzoni di Dylan – da Blowing in the wind a Mr. Tambourine Man, da Like a Rolling Stone a Hurricane – ma non solo. Le musiche, con arrangiamenti vicini alle versioni originali, infatti, si alterneranno a momenti recitativi attraverso l’ausilio di una voce narrante che racconterà le origini e la storia di alcune tra le più significative canzoni del menestrello del Minnesota. Inoltre durante l’esecuzione delle canzoni verranno proiettati i testi in italiano per rendere ancora più efficace l’impatto delle liriche di Dylan.

Un progetto per apprezzare il poeta che ha cambiato la storia del Rock o per conoscerlo per la prima volta e capirne la modernità soprattutto in un momento storico complesso e pericoloso come quello attuale. Biglietti su Tickeitalia.com.