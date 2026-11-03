Bach e Mozart nei luoghi simbolo di Colle

Bach nella Chiesa di San Francesco e Mozart nel Duomo di Colle di Val d’Elsa. Due grandi compositori, due concerti e due luoghi simbolo della città per una proposta che unisce musica, patrimonio storico e partecipazione culturale. Valdelsa Chamber Music Festival torna in autunno con due appuntamenti promossi dall’assessorato al Welfare culturale: un programma che accompagnerà la vita culturale della comunità attraverso spettacoli, incontri e attività rivolti a pubblici diversi, con proposte dedicate agli adulti, ai bambini e alle famiglie.

“Con il calendario autunno-inverno vogliamo dare continuità alla programmazione culturale della città e offrire alla comunità occasioni di incontro, partecipazione e condivisione – dichiara Daniele Tozzi, assessore al Welfare culturale del Comune di Colle di Val d’Elsa –. Parlare di welfare culturale significa riconoscere alla cultura un ruolo importante nel benessere delle persone e nella costruzione delle relazioni. I concerti del Valdelsa Chamber Music Festival rappresentano pienamente questa visione: una proposta artistica di qualità che entra nei luoghi simbolo di Colle, li valorizza e li rende spazi vivi e aperti alla comunità”.

Il primo concerto è in programma sabato 14 novembre, alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco. Protagonisti saranno i Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, eseguiti dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Insieme all’orchestra si esibiranno Marco Lorenzini al violino e Angela Camerini e Antonino D’Eliseo ai flauti. Il programma comprende i Concerti Brandeburghesi numero 3, 4 e 6, tra le pagine più conosciute e apprezzate del repertorio bachiano.

Giovedì 3 dicembre, sempre alle ore 21, la musica entrerà nel Duomo di Colle di Val d’Elsa con il Requiem in re minore KV 626 e l’Ave Verum di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto vedrà riunite l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, dirette da Giuseppe Lanzetta, con la partecipazione del Coro della Cattedrale di Firenze e della Corale di Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo. Michele Manganelli e Andrea Sardi affiancheranno le formazioni musicali. Le parti solistiche saranno affidate al soprano Ilaria Casai, al mezzosoprano Isabella Messinese, al tenore Carlo Giacchetta e al basso Alessandro Ceccarini.

I due appuntamenti consolidano il Valdelsa Chamber Music Festival come progetto culturale attivo durante tutto l’anno, capace di coinvolgere luoghi, artisti e pubblici differenti. Dopo la programmazione estiva, il festival prosegue il proprio percorso con una proposta autunnale che valorizza anche il patrimonio storico e architettonico cittadino.